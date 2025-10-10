ColorOS 16 Beta Duyuruldu: İlk Olarak Hangi Telefonlara Gelecek?

Google'ın yeni Android 16 işletim sistemini bu yıl beklenenden çok daha erken bir tarihte tanıtmasının ardından, Çinli teknoloji devleri de yeni arayüzleri için yürüttüğü çalışmalarda hız kazandı. Son olarak Oppo'nun merakla beklenen yeni ColorOS 16 ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı.

Şirket, geçtiğimiz saatlerde ColorOS 16 Açık Beta programını resmen başlattı. Kullanıcıların yeni arayüzü erkenden deneyimlemesine imkan tanıyan bu program şimdilik bir dizi akıllı telefon modeli için geçerli. İşte detaylar!

ColorOS 16'nın İlk Açık Beta Sürümü Hangi Telefonlara Geldi?

Oppo'nun yaptığı açıklamaya göre, Açık Beta programı ilk etapta Hindistan, Malezya ve Endonezya'daki kullanıcılar arasında gerçekleştirilecek. Bununla birlikte Açık Beta programı şimdilik sadece üç Oppo modelini kapsayacak.

Oppo Find X8

Oppo Find X8 Pro

Oppo Reno 14

Söz konusu bölgelerde yaşayan ve yukarıdaki modellerden birine sahip olan kullanıcılar, beta programına dahil olmak için 13 Ekim tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Oppo başvuru süreci öncesinde kullanıcıların telefonlarını uygun sürümlere güncellemesini ve önemli verilerini yedeklemesi gerektiğini belirtiyor.

ColorOS 16 Neler Sunacak?

Daha öncesinde sızdırılan bilgilere göre, ColorOS 16 özellikle kullanıcı arayüzüne yönelik önemli yeniliklere ev sahipliği yapacak. "Liquid Glass UI" adı verilen yeni bir tasarım dili ile gelmesi beklenen arayüz, tıpkı iOS 26 gibi şeffaf ve cam benzeri öğelerle birlikte dinamik animasyonları bünyesinde barındıracak.

Söylentilere göre ColorOS 16, bu yeni tasarım dilinin yanı sıra Always-On Display özelliğinin tam ekran desteğine kavuşmasını da sağlayacak. Ayrıca kilit ekranında yer alan widget'lar da yenilenecek. Ayrıca, yeni arayüzün genel olarak sistemdeki tepki süresini azaltacağı ve daha akıcı bir deneyim sunacağı bildiriliyor.

ColorOS 16'nın Açık Beta programının ardından yapılacak bir lansman etkinliğiyle resmen duyurulması bekleniyor. İlk kararlı sürümün ise yakında piyasaya sürülecek Oppo Find X9 serisi ile birlikte kullanıma sunulması epey muhtemel.

Peki siz Oppo'nun Android 16 tabanlı yeni arayüzü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.