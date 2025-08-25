Android 16, Bu OPPO Telefonların Son Güncellemesi Olacak

OPPO, Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi için beta sürecini başlattı. Ancak şirketin güncelleme politikası gereği, birçok cihaz bu sürümle birlikte son büyük yazılım güncellemesini alacak. Bu durum özellikle Reno, A, F ve K serilerindeki bazı modelleri kapsıyor. İşte Android 16 ile son güncellemesini alacak OPPO telefonlar.

Android 16 ile Son Güncellemesini Alacak OPPO Modelleri

OPPO Reno 12 F

OPPO Reno 12 F 4G

OPPO Reno 11 F

OPPO A5

OPPO A5 4G

OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro 4G

OPPO A5x

OPPO A5x 4G

OPPO A5 Energy

OPPO F27

OPPO F27 Pro+

OPPO F25 Pro

OPPO K12

OPPO K12x

OPPO K12 Plus

OPPO Pad 3 Pro

ColorOS 16, kullanıcı deneyimini iyileştiren görsel yenilikler, yeni özellikler ve performans geliştirmeleriyle geliyor. Güncelleme, amiral gemisi Find X8 serisi ile test edilmeye başlandı ve önümüzdeki haftalarda daha fazla modele açılacak.

Ancak OPPO Reno 12 F, Oppo A5 serisi, F27 Pro+ ve K12 serisi dahil olmak üzere 15’ten fazla model Android 16 sonrası yeni bir ana sürüm alamayacak. Bu cihazlar, yalnızca bir süre daha güvenlik yamalarıyla desteklenecek.

Şirket, ColorOS 16’nın kararlı sürümü için net bir tarih açıklamasa da ilk dağıtımın önümüzdeki ay başlaması bekleniyor. İlk etapta amiral gemisi modellerin güncellenmesi, ardından orta ve giriş segmentine sıra gelmesi bekleniyor. Listede yer alan modelleri kullananların ise yakın gelecekte telefon yenilemesi gerekiyor.