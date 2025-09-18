Oppo Modelleri Android 16'ya Kavuşuyor: İşte ColorOS 16'nın Çıkış Tarihi!

Google'ın Android 16'yı beklenenden erken piyasaya sürmesiyle teknoloji dünyası da hareketlendi. Samsung'un One UI 8'i bazı cihazlara hızla ulaştırmasının ardından, şimdi de gözler Çinli üreticilere çevrildi.

Son olarak akıllı telefon pazarının önemli isimlerden Oppo'nun Android 16 tabanlı yeni arayüzü ColorOS 16 hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Yeni işletim sisteminin çıkış tarihi sızdırıldı. Detaylar haberde.

ColorOS 16 Ne Zaman Çıkacak

Gelen son bilgilere göre, Oppo yeni ColorOS 16'yı 15 Ekim tarihinde resmi olarak duyuracak. Bu duyurunun hemen ardından arayüzün uyumlu akıllı telefonlara dağıtılması bekleniyor.

Öte yandan lansmanla birlikte yeni arayüze kavuşacak cihazların listesi henüz netlik kazanmadı. Ancak benzer tarihlerde tanıtılacak Oppo Find X9 serisinin ColorOS 16'nın ilk temsilcisi olacağı tahmin ediliyor.

Liquid Glass Tasarımı ile Birlikte Gelecek

Daha öncesinde sızdırılan bilgilere göre, ColorOS 16 özellikle kullanıcı arayüzünde önemli yenilikleri de beraberinde getirecek. "Liquid Glass UI" adı verilen yeni bir tasarım dili ile gelmesi beklenen arayüzün, şeffaf ve cam benzeri öğelerle birlikte dinamik animasyonlara sahip olacağı söyleniyor. Bu yeni yaklaşımın iOS 26 ile birlikte Oppo cihazlarına da yansıtılması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra yeni arayüzle birlikte Always-On Display özelliği tam ekran desteğine kavuşacak. Ayrıca kilit ekranında yer alan widget'lar da yenilenecek. ColorOS 16'nın genel olarak sistemdeki tepki süresini azaltacağı ve daha akıcı bir deneyim sunacağı bildiriliyor.

Yeni arayüz bu iyileştirmelere ek olarak yenilenen bir Fotoğraflar uygulaması ile birlikte gelecek. Yeni uygulamanın daha fazla özelleştirme seçeneğine sahip olacağı ifade ediliyor.

Peki siz yeni ColorOS 16 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.