Çok Ucuz Kulaklık OPPO Enco Air 4i Tanıtıldı! Uzun Pil Ömrü ve Dahası

Geçtiğimiz günlerde ince tasarımıyla dikkat çeken katlanabilir telefon Find N5 ve özellikleriyle öne çıkan Watch X2 akıllı saati tanıtan OPPO, bu kez yeni kablosuz kulaklık modeli satışa sundu. Enco Air 4i olarak isimlendirilen kulaklık çok düşük fiyata uzun pil ömrü ve dahasını sunuyor.

OPPO Enco Air 4i Özellikleri

OPPO'nun yeni kulaklığı tek şarj ile 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Pil ömrü, 560 mAh batarya kapasitesine esahip şarj kutusuyla birlikte 54 saate kadar çıkıyor. Enco Air 4i'de hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde kulaklık yalnızca 10 dakikalık şarj ile 4 saate kadar pil ömrü elde edilmesini sağlıyor.

Kulaklıkta 12,4 mm dinamik sürücü mevcut. Bu sürücü daha derin bas ve daha net ses sunuyor. OPPO'nun özel EQ ayarı ve mekanses ses desteği de bulunuyor. Bu özellikler sürükleyici bir ses deneyimini mümkün hâle getiriyor.

Bluetooth 5.4 teknolojisini destekleyen kulaklıkta çift cihaz eşleştirme işlevi yer alıyor. Bu işlev sayesinde iki cihaz arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Düşük gecikme modu ise sorunsuz oyun deneyimi elde edilmesine yardım ediyor.

Enco Air 4i modeldinde IP55 sertifikası mevcut. Bu sertifika, kulaklığın belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. AI sesli asistan desteğine sahip kulaklıkta özelleştirilebilir dokunmatik kontroller de bulunuyor.

OPPO Enco Air 4i Fiyatı

OPPO Enco Air 4i isimli kablosuz kulaklık modeli için yalnızca 99 Çin yuanı (497 TL) fiyat etiketi belirlendi.