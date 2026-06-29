Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi Size Şarj Aletinin Yerini Unutturabilir!

Xiaomi 18'in batarya kapasitesi kısa bir süre önce sızdırıldı. Güvenilir kaynaklara göre yeni model selefinden daha büyük bir bataryayla kullanıcıların karşısına çıkacak. İşte Xiaomi 18'in batarya kapasitesi!

Xiaomi 18 Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station Xiaomi 18'in batarya kapasitesinin 7.200 mAh olacağını iddia etti. Hatırlanacağı üzere mevcut Xiaomi 17'nin global versiyonunda 6.330 mAh ve Çin sürümünde ise 7.000 mAh'lik bir pil kullanılmıştı. Yani sırasıyla yaklaşık yüzde 14 ve yüzde 3'lük bir artış söz konusu olacak.

Söz konusu batarya kapasiteleri akıllı telefonun Çin sürümü için geçerli olabilir. Yani cihaz globale daha farklı bir pil kapasitesiyle gelebilir.

Bu durum doğal olarak pil ömründe kullanıcılara devasa boyutlarda olmasa da bir miktar avantaj sağlayacak diyebiliriz. Buna bir örnek verecek olursak Xiaomi 17'nin global sürümü yoğun kullanımda 8-9 saat arasında bir kullanım ömrü sunuyor. Bu artışla birlikte yeni modelin bataryasının 9-10 saat arasında dayanması ihtimaller dahilinde.

Xiaomi 18 Kaç W Hızında Şarj Olacak?

Şu an için Xiaomi 18'in şarj hızlarında bir değişikliğin olması beklenmiyor. Yani yeni model selefi gibi 100W hızlarında şarj olacak. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak Xiaomi 17, 100W bataryasıyla yaklaşık 40-50 dakikada tam şarj olabiliyor. Yaklaşan telefon da benzer şarj süreleri sunacak diyebiliriz.

Xiaomi 18 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

6,4 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Batarya Kapasitesi: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 100W

Xiaomi 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bu yıl Xiaomi'nin tanıtım stratejisinde bir değişikliğin yaşanması bekleniyor. Şirket bu kapsamda amiral gemisi Xiaomi 18 serisini tek seferde değil, parça parça tanıtılacak. Bu kapsamda ilk etapta bu eylülde Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'i piyasaya çıkacak. Standart Xiaomi 18 ise daha ileri bir tarihte gelecek.

Xiaomi 18 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 an itibariyla markanın resmi web sitesinde 74.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Xiaomi 18 bu kapsamda selefinden daha güçlü özelliklerle gelecek diyebiliriz. Bu da muhtemelen 76 ila 80.000 TL arasında bir fiyata sahip olacağı anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18'in sızdırılan batarya kapasitesi beni memnun etti diyebilirim. Zira şu anda kullandığım Android telefon 4.000 mAh civarında bir bataryaya sahip ve doğal olarak gün içerisinde en az iki kez şarja takmak zorunda kalıyorum. Xiaomi 18'in ise böyle bir sorun yaşatacağını düşünmüyorum.