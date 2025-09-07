Bütçe Dostu Oppo F31 Serisi İçin Kritik Sızıntı! Tüm Özellikleri Netleşti
Oppo'nun merakla beklenen orta segment akıllı telefon serisi F31 için geri sayım başladı. Son olarak F31, F31 Pro ve F31 Pro Plus özellikleri ve fiyatı sızdı.
En büyük Android telefon üreticilerinden Oppo, geçtiğimiz haftalarda A5i Pro 5G modelini tanıtmıştı. Şimdi ise F31 serisi sahneye çıkacak. 15 Eylül’de resmi olarak duyurulacak üçlü için geri sayım sürerken seriye ait teknik özellikler ve fiyat listesi de ortaya çıktı.
Beklenen Oppo F31 Teknik Özellikleri
Son sızıntılara göre Oppo’nun F31 ailesi; F31, F31 Pro ve F31 Pro Plus modellerinden oluşacak. Tüm cihazlarda 7.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği sunulurken, dayanıklılık odaklı gövde yapısı ve ultra ince tasarımlarıyla öne çıkacaklar.
F31 ve F31 Pro, 6,57 inç AMOLED ekrana sahip olacakken, F31 Pro Plus modeli 6,79 inç AMOLED ekranla gelecek. Tüm ekranlarda 120 Hz yenileme hızı yer alacak. Bellek tarafında 8 GB RAM bulunurken, depolama F31 ve F31 Pro’da 128 GB, F31 Pro Plus’ta ise 256 GB olacak.
İşlemci tarafında ise üç model sırasıyla MediaTek Dimensity 6300, MediaTek Dimensity 7300 Energy ve Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yonga setleriyle gelecek. Kamera kurulumu da aynı olacak. Arkada 50 MP + 2 MP çift kamera yer alırken, ön tarafta F31’de 16 MP, F31 Pro ve F31 Pro Plus’ta 32 MP özçekim kamerası bulunacak.
Oppo F31 serisi teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:
|Özellik
|Oppo F31 5G
|Oppo F31 Pro 5G
|Oppo F31 Pro Plus 5G
|Ekran:
|6.57 inç (16.69 cm), AMOLED, 120Hz
|6.57 inç (16.69 cm), AMOLED, 120Hz
|6.79 inç (17.27 cm), AMOLED, 120Hz
|RAM:
|8 GB
|8 GB
|8 GB
|Depolama:
|128 GB
|128 GB
|256 GB
|İşlemci:
|MediaTek Dimensity 6300
|MediaTek Dimensity 7300 Energy
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
|Arka Kamera:
|50 MP + 2 MP
|50 MP + 2 MP
|50 MP + 2 MP
|Ön Kamera:
|16 MP
|32 MP
|32 MP
|Batarya:
|7000mAh, 80W SuperVOOC Flash Charge
|7000mAh, 80W SuperVOOC Flash Charge
|7000mAh, 80W SuperVOOC Flash Charge
|Dayanıklılık:
|IP66, IP68, IP69; 360° Armor Body, Ultra Slim Design
|IP66, IP68, IP69; 360° Armor Body, Ultra Slim Design
|IP66, IP68, IP69; 360° Armor Body, Ultra Slim Design
Beklenen Oppo F31 Fiyat Listesi
Oppo F31 serisi başlangıç fiyatı ise 225 dolar olacak. İddia edilen fiyat listesi şu şekilde:
- Oppo F31 5G: 225 dolar
- Oppo F31 Pro 5G: 340 dolar
- Oppo F31 Pro Plus 5G: 400 dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.