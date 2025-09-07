Bütçe Dostu Oppo F31 Serisi İçin Kritik Sızıntı! Tüm Özellikleri Netleşti

En büyük Android telefon üreticilerinden Oppo, geçtiğimiz haftalarda A5i Pro 5G modelini tanıtmıştı. Şimdi ise F31 serisi sahneye çıkacak. 15 Eylül’de resmi olarak duyurulacak üçlü için geri sayım sürerken seriye ait teknik özellikler ve fiyat listesi de ortaya çıktı.

Beklenen Oppo F31 Teknik Özellikleri

Son sızıntılara göre Oppo’nun F31 ailesi; F31, F31 Pro ve F31 Pro Plus modellerinden oluşacak. Tüm cihazlarda 7.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği sunulurken, dayanıklılık odaklı gövde yapısı ve ultra ince tasarımlarıyla öne çıkacaklar.

F31 ve F31 Pro, 6,57 inç AMOLED ekrana sahip olacakken, F31 Pro Plus modeli 6,79 inç AMOLED ekranla gelecek. Tüm ekranlarda 120 Hz yenileme hızı yer alacak. Bellek tarafında 8 GB RAM bulunurken, depolama F31 ve F31 Pro’da 128 GB, F31 Pro Plus’ta ise 256 GB olacak.

İşlemci tarafında ise üç model sırasıyla MediaTek Dimensity 6300, MediaTek Dimensity 7300 Energy ve Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yonga setleriyle gelecek. Kamera kurulumu da aynı olacak. Arkada 50 MP + 2 MP çift kamera yer alırken, ön tarafta F31’de 16 MP, F31 Pro ve F31 Pro Plus’ta 32 MP özçekim kamerası bulunacak.

Oppo F31 serisi teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Özellik Oppo F31 5G Oppo F31 Pro 5G Oppo F31 Pro Plus 5G Ekran: 6.57 inç (16.69 cm), AMOLED, 120Hz 6.57 inç (16.69 cm), AMOLED, 120Hz 6.79 inç (17.27 cm), AMOLED, 120Hz RAM: 8 GB 8 GB 8 GB Depolama: 128 GB 128 GB 256 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 6300 MediaTek Dimensity 7300 Energy Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Arka Kamera: 50 MP + 2 MP 50 MP + 2 MP 50 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP 32 MP 32 MP Batarya: 7000mAh, 80W SuperVOOC Flash Charge 7000mAh, 80W SuperVOOC Flash Charge 7000mAh, 80W SuperVOOC Flash Charge Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69; 360° Armor Body, Ultra Slim Design IP66, IP68, IP69; 360° Armor Body, Ultra Slim Design IP66, IP68, IP69; 360° Armor Body, Ultra Slim Design

Beklenen Oppo F31 Fiyat Listesi

Oppo F31 serisi başlangıç fiyatı ise 225 dolar olacak. İddia edilen fiyat listesi şu şekilde:

Oppo F31 5G: 225 dolar

Oppo F31 Pro 5G: 340 dolar

Oppo F31 Pro Plus 5G: 400 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.