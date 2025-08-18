OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Nisan ayında Find X8 Ultra'yı satışa sunan OPPO, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Find X9 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon yüksek çözünürlüklü kamera ve çok güçlü işlemci dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9 Ultra, 200 megapiksel çözünürlüğe sahip 1 /1.1 inç boyuta sahip yeni bir Sony sensörü yer alacak. Ayrıca Samsung Galaxy S26 Ultra'nın ana kamerasında aynı sensörün kullanacağı iddia edildi.

Bu sensörün en dikkat çekici yanı 1 inçlik sensöre çok yakın boyutta olması. Büyük sensörler, daha fazla ışık toplama yeteneğine sahip oldukları için özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi bir performans gösteriyor ve fotoğraflarda daha fazla detay elde edilmesini sağlıyor.

Find X9 Ultra modelinin arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak.

Find X9 Ultra'da Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Find X8 Ultra'da modelinde modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile gelecek telefonun 100W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9 Ultra'nın 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Find X8 serisi, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.