Oppo'dan 3 Telefon Birden Geliyor: 7000 mAh Batarya ve Daha Fazlası!

Merakla beklenen Oppo F31 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre, şirket Oppo F29'dan sonra F30 modellerini atlayarak doğrudan F31 serisine geçiş yapacak.

Buna göre, yeni akıllı telefon serisi Oppo F31, F31 Pro ve F31 Pro Plus olarak isimlendirilen üç farklı modelden oluşacak. Tahmin edeceğiniz üzere her model kendine özgü farklı özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunulacak. İşte detaylar!

Oppo F31 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha öncesinde ortaya çıkan bilgilere göre serinin temel modeli olan Oppo F31, MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç alacak. Bu modelin, 80W hızlı şarj desteği sunan 7.000 mAh'lik büyük bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Söylentilere göre bir üst model olan F31 Pro ise MediaTek Dimensity 7300 işlemciyle gelecek ve batarya ve şarj özellikleri F31 ile aynı olacak.

Bununla birlikte serinin en üst modeli olan F31 Pro Plus, diğer modellerden ayrışan iddialı özelliklere sahip olacak. Cihazın daha konforlu bir kullanım sunan düz bir ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Telefonun işlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yonga setini kullanacağı ve 12 GB RAM ile 256 GB dahili depolama alanıyla geleceği iddia ediliyor. Bu modelin de diğerleri gibi 7.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteğiyle geleceği tahmin ediliyor.

Oppo F31 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

İddialara göre yeni Oppo F31 serisi, 12 veya 14 Eylül tarihlerinde Hindistan'da tanıtılacak. Cihazların diğer bölgelerde ne zaman satışa sunulacağı bilinmezken, fiyatları ile ilgili de kesin bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. İlerleyen günlerde Oppo cephesinden yeni seri ile ilgili daha fazla açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz yeni Oppo F31 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.