Oppo Find N3'ün Özellikleri Sızdırıldı: 16 GB RAM ve Dahası!

Oppo marka yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Find N3'ün özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre söz konusu cihaz güçlü donanımıyla öne çıkacak. Peki, Oppo'nun katlanabilir telefonu neler sunacak?

Oppo Find N3 Özellikleri

Ekran Boyutu : 7,82 inç

: 7,82 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 2268 x 2440 piksel

: 2268 x 2440 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İkinci Ekran Boyutu : 6,31 inç

: 6,31 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü : 2484 x 1116 piksel

: 2484 x 1116 piksel İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 16 GB'a kadar

: 16 GB'a kadar Depolama : 1 TB'a kadar

: 1 TB'a kadar Arka Kamera : 48 MP + 48 MP + 64 MP

: 48 MP + 48 MP + 64 MP Ön Kamera : 32 MP + 20 MP

: 32 MP + 20 MP Batarya Kapasitesi : 4805 mAh

: 4805 mAh Hızlı Şarj: 100W

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Oppo Find N3'ün 7,82 inç ekran büyüklüğünde olacağı ileri sürüldü. Telefonun OLED ekranının 2268 x 2440 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı iddia edildi.

Telefonun arka tarafında 48 MP çözünürlüğünde ana kamera, 48 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 64 MP çözünürlüğünde telefoto kameranın yer alacağı öne sürüldü. RAM tarafında 16 GB'a kadar, depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçeneklerin sunulması bekleniyor.

4805 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı iddia edilen Oppo Find N3, 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir. İddiaya göre telefonun Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacağı söyleniyor. Telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.

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