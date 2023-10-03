Oppo Find N3'ün Özellikleri Sızdırıldı: 16 GB RAM ve Dahası!
Uzun süredir merak içerisinde beklenen yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Oppo Find N3'ün özellikleri sızdırıldı. İşte Oppo'nun yeni telefonu!
Oppo marka yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Find N3'ün özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre söz konusu cihaz güçlü donanımıyla öne çıkacak. Peki, Oppo'nun katlanabilir telefonu neler sunacak?
Oppo Find N3 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 7,82 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2268 x 2440 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İkinci Ekran Boyutu: 6,31 inç
- İkinci Ekran Çözünürlüğü: 2484 x 1116 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 16 GB'a kadar
- Depolama: 1 TB'a kadar
- Arka Kamera: 48 MP + 48 MP + 64 MP
- Ön Kamera: 32 MP + 20 MP
- Batarya Kapasitesi: 4805 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
Oppo Find N3 Flip Özellikleri ve Fiyatı
Oppo Find N3 Flip özellikleri, katlanabilir telefon kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Yapılan tanıtım sonucunda Oppo marka yeni katlanabilir telefonda yer alan donanım bileşenleri belli oldu.
En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Oppo Find N3'ün 7,82 inç ekran büyüklüğünde olacağı ileri sürüldü. Telefonun OLED ekranının 2268 x 2440 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı iddia edildi.
Telefonun arka tarafında 48 MP çözünürlüğünde ana kamera, 48 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 64 MP çözünürlüğünde telefoto kameranın yer alacağı öne sürüldü. RAM tarafında 16 GB'a kadar, depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçeneklerin sunulması bekleniyor.
4805 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı iddia edilen Oppo Find N3, 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir. İddiaya göre telefonun Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacağı söyleniyor. Telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.
Samsung Galaxy Z Fold 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri, büyük ekrana sahip katlanabilir telefon kullanmaktan keyif alan kişiler tarafından oldukça merak ediliyor.
Oppo marka yeni katlanabilir telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR