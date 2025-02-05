OPPO'nun Aşırı İnce Telefonu Find N5 İçin Tarih Verildi

Geçtiğimiz haftalarda M4 işlemcili iPad Pro ile yan yana görüntülenen OPPO Find N5, aşırı ince olması nedeniyle uzun süredir büyük bir merak içinde bekleniyor. OPPO, yeni katlanabilir telefon modeli Find N5 için bir tarih paylaşarak heyecan seviyesini artırdı.

OPPO Find N5 Özellikleri Nasıl Olacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Find N5'in açık hâldeyken yaklaşık 4 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. Karşılaştırma yapacak olursak 2024 yılının temmuz ayında tanıtılan Honor Magic V3 açık hâldeyken 4,35 mm kalınlığında.

OPPO'nun yeni telefonu dairesel kamera tasarımı içerecek. İddiaya göre arka yüzeyde üç kameraya bir adet LED flaş eşlik edecek. 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek telefon 2K çözünürlük sunacak.

Find N5'in Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yedi çekirdekli sürümüne sahip olması bekleniyor. Telefon geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te tek çekirdekli testte 3 bin 83 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 865 puan almayı başarmıştı.

OPPO Find N5 Çıkış Tarihi

OPPO tarafından Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden yapılan paylaşıma göre Find N5 modeli iki hafta içinde tanıtılacak. Yani telefonun özellikleri ve fiyatı en geç 20 Şubat tarihinde açıklanacak.