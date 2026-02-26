Oppo'nun Yeni Katlanabilir Telefonu Bir İlke İmza Atacak! Bunu Samsung Bile Yapamadı

Oppo’nun merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu Find N6 hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce kamera özellikleri sızdırılan mobil cihaz, daha önce de paylaşılan tasarım görüntüleriyle gündeme gelmişti. Şimdi ise akıllı telefonun gerçek hayatta çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Karşınızda Oppo Find N6 Ekranı

Söz konusu model hakkında şu an için teknik bilgiler oldukça sınırlı. İnternette paylaşılan yeni görüntüye baktığımızda ise telefonun bir masa üzerinde yer aldığı görülüyor. Sanki bir mağazada tanıtıma hazırmış gibi sergilenen telefonun hemen yanında bir tanıtım görselinin de bulunduğu gözlerden kaçmıyor.

Katlanabilir akıllı telefon üreticilerinin son birkaç yıldaki en büyük hedefi ekran üzerindeki katlanma izini tamamen ortadan kaldırmak veya mümkün olduğunca azaltmak oldu. Şimdiye kadarsa hiçbir marka bu sorunu çözemedi. Ancak görünen o ki Oppo, rakiplerinin başaramadığını gerçekleştirmeye oldukça yakın.

Fotoğrafa yakından bakıldığında cihazda neredeyse hiç katlanma izi olmadığı dikkat çekiyor. Üstelik bu, tanıtım görselinde de net şekilde gösteriliyor. Elbette hiçbir marka kendi ürününü kötü göstermek istemez. Bu nedenle tanıtım görselinde ekranın izsiz ve kusursuz şekilde görünmesi gayet normal. Ancak Oppo Find N6'nın gerçek haline de dikkatlice bakıldığında zaten katlanma izi görülemiyor. Paneli, sanki normal bir akıllı telefon ekranı gibi dümdüz.

Tabii burada önemli bir noktaya değinmemiz gerekiyor. Öyle ki katlanma izi model yalnızca birkaç kez açılıp kapatıldığında oluşmayabilir. Ki görseldeki telefon da yüksek ihtimalle binlerce kez açılıp kapatılmadı. Yani uzun süre kullanılmadı. Bu bağlamda katlanma izinin gerçekten oluşup olmadığını görebilmek için cihazı birkaç yıl boyunca aktif olarak kullanmak gerektiğini söyleyelim.

Oppo Find N6 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: ​Ana Ekran: 8,12 inç, LTPO OLED, 2K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı Kapak Ekran: 6,62 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)

12 GB / 16 GB (LPDDR5X) Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Ön Kamera: İç ve dış ekranda 20 MP özçekim kamera

İç ve dış ekranda 20 MP özçekim kamera Arka Kameralar: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açı + 50 MP telefoto

200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açı + 50 MP telefoto Batarya: 6.000 mAh (çift hücre)

6.000 mAh (çift hücre) Şarj Hızı: 80W kablolu, 50W kablosuz şarj

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Oppo Find N6, 8,12 inç ana ekrana sahip olacak. LTPO OLED tipindeki bu panel, 2K çözünürlük sunacak. Ayrıca 120 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Kapak ekranıysa 6,62 inç büyüklüğünde olacak. Bu ekranla iligili daha fazla detay yok.

Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak Oppo Find N6, 12 GB / 16 GB RAM; 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı seçenekleriyle çıkacak. İç ve dış ekranda 20 MP özçekim kamerası yer alacakken, arka kameralarınsa 200 MP ana, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto şekilde sıralanması bekleniyor.

Son olarak 6.000 mAh batarya ve 80W kablolu / 50W kablosuz şarj da beklenen Oppo Find N6 özellikleri arasında.

Oppo Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Daha önceki iddialara göre Oppo Find N6, 17 Mart 2026'da markanın ana vatanı Çin'de tanıtılacak. Birkaç ay sonra ise küresel olarak piyasaya sürülecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.