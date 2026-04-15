Motorola'nın 90W Hızlı Şarja Sahip Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Motorola, Edge 70 Pro isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan duyuru ile bilrikte Edge 70 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve yüksek parlaklık dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak.

Motorola Edge 70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Pro, 22 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Motorola Edge 60 Pro, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Motorola Edge 70 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60, 49 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Edge 70 Pro,'nunRazr 60'tan daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 56 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Motorola Edge 70 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 5.200 nit

5.200 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass 7i

Gorilla Glass 7i İşlemci: Dimensity 8500 Extreme

Dimensity 8500 Extreme Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Edge 70 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Motorola'nın yeni telefonunda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 Extreme işlemcisi bulunacak. Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, yoğun efektlere sahip Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra PUBG Mobile'dan Call of Duty Mobile'a kadar çoğu oyun sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Dimensity 8500 Extreme'in AnTuTu testinde 2.4 milyondan fazla puan aldığı iddia edildi. Bu puanın oldukça yüksek olduğunu belirtelim. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli şekilde çalışıyor hem de daha yüksek hız sunuyor. Motorola Edge 60 Pro'da ise Dimensity 8350 Extreme tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

Motorola Edge 70 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Edge 70 Pro'nun ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 5.200 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihaz ayrıca Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlyıor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Motorola Edge 60 Pro'da 6,7 inç ekran boyutu, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu telefonda da Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisinin yer aldığını belritelim.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken veya menüler arasında gezerken bile bu net şekilde hissediliyor. Bu arada AMOLED ekranın çok canlı renklere sahip..

Motorola Edge 70 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Edge 60 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kameara, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Motorola Edge 70 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Motorola'nın yeni telefonunda 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Böylece telefon kısa sürede şarj olabilecek. Edge 60 Pro'da ise 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Motorola Edge 70 Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun Güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunların bile sorunsuz şekilde oynanabileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek çözünürlüğe AMOLED ekranda ise hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olacağını belirteyim. Bunun sebebi ise AMOLED'in renkleri çok canlı renklere sahip olması.

Telefonun standart kullanımda uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Yüksek şarj hızı ise cihazın kısa sürede şarj olabilmesini sağlayacak. Böylece şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bence suya dayanıklılık da önemli bir avantaj çünkü telefon su ile temas ettiğinde endişelenmesine gerek kalmayacak.