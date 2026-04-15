Roblox Çok Yakında Türkiye'ye Dönebilir! Yeni Açıklama Geldi

Roblox, 2024 yılının Ağustos ayında Türkiye'de Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. O zamandan bu yana oyun platformuna erişim sağlanamıyor ancak son zamanlarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın Roblox yetkilileri ile görüşme yapıldığını açıklamıştı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir programda Roblox'un Türkiye'deki durumu ile ilgili olumlu ilerlemeler kaydedildiğini belirterekgeri dönüş sinyali vermişti. Bu önemli gelişmeler, platformun erişim engelinin kaldırılabileceğini ortaya çıkarmıştı. Roblox tarafından gelen yeni açıklama ise bu ihtimali oldukça güçlendirdi.

Roblox'un Türkiye'deki Yasağı Ne Zaman Kalkacak?

Akşam'ın haberine göre Roblox'un küresel kamu politikalarından sorumlu yöneticisi Nicky Jackson Colaco, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın bu ayın başlarında düzenlendiği belirtilen değerlendirme toplantısının oldukça verimli geçtiğini belirtti. Kısa bir süre önce duyurduğu yeni hesap türlerinin özellikle bu görüşmelere dayandığına işaret etti.

Bu arada bilmeyenler için bu yeni hesap türlerine bir parantez açmakta fayda var. Şirket, Haziran ayında Roblox Kids ve Roblox Select olmak üzere iki yeni hesap türünü devreye alacak. Bunlardan ilki, 5-8 yaş aralığındaki çocuklara özel olacak. Seçim özgürlüğü bulunmayacak. Kullanıcı eğer bu yaş aralığında ise otomatik olarak o hesap türünü kullanmaya başlayacak. İçerik yelpazesi ise sadece Roblox'un sıkı şekilde denetlediği oyunlardan ibaret olacak.

Roblox Select, 9 ila 15 yaşlarındaki kişilere sunulacak. Bu hesaplarda da yine kısıtlama olacak ama Roblox Kids kadar çok katı bir sınırlamadan bahsetmiyoruz. Elbette ki içerik açısından yine hangi oyunlara erişilebileceğini Roblox belirleyecek ama 5 ila 8 yaşlarındaki çocuklardan daha fazla oyunu oynama imkânına sahip olacaklar.

Bu yeni hesap türleri ile platformun çocuklar açısından daha güvenli hâle geleceğini öngören Colaco, Roblox'u çok güvenli hâle getirip Türkiye'deki oyunculara mümkün olan en kısa sürede buluşturmayı beklediklerini ifade etti. Bu açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun açıklamasından kısa bir süre sonra geldiği için gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Henüz net bir tarih yok ama Haziran ayında yeni hesap türlerinin de devreye alınmasından sonra platformun Türkiye'deki erişim engeli yeniden gözden geçirilebilir.

Roblox, Erişim Engelinin Kalkması İçin Başka Neler Yaptı?

Roblox, Türkiye de dahil olmak üzere yasaklı olduğu diğer ülkelerde (Çin, Cezayir, İran, Mısır, Irak, Kuzey Kore, Rusya vb.) yeniden erişime açılması için birçok önemli adım attı. Bunların başında ise elbette yapay zeka ile içerik denetimi geliyor. Bilindiği üzere her oyun sabit içeriklere sahip değil. Bazı yapımlarda oyuncular kendi çizimlerini yapabiliyor. Bu yeni sistem ise oyunları gerçek zamanlı olarak takip ediyor, kural ihlali bir içerik tespit edilmesi hâlinde devreye giriyor.

Elbette ki burada geliştiriciye doğrudan bir ceza uygulanmıyor. Yani o oyun erişime kapatılmıyor. Bunun yerine sunucu kapatılıyor. Hatta bu sistemin devreye alınmasından bu yana yaklaşık 5 bin sunucu kapatıldı. Bu sistemin haricinde Roblox, platformu çocuklar için daha güvenli hâle getirmek adına oyun içi sohbet özelliği için tüm kullanıcılara yaş doğrulama zorunluluğu getirdi.

Editörün Yorumu

Roblox'un Türkiye'deki erişim engelinin kaldırılma ihtimalini artık oldukça yüksek buluyorum. Özellikle yeni hesap türlerinin Haziran ayında devreye alınmasından sonra çocuklar için çok daha güvenli bir oyun ortamı sağlanacaktır. Böylelikle erişim engelinin en önemli sebebi de ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla geliştiriciler de kendi oyunlarını geliştirerek oyuncularla buluşturmaya devam edecektir.