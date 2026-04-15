Bully 2'yi Beklerken Ona Çok Benzeyen Oyun Geliyor! Fragman Çıktı

Rockstar Games, şimdiye kadar birçok oyun piyasaya sürdü. Bunların arasında her ne kadar Grand Theft Auto serisi açık ara önde olsa da Bully gibi çok sevilen yapımlar da bulunuyor. Tabii, her ne kadar büyük hayran kitlesine sahip olsa da Rockstar Games tarafından üzerine çok düşülmüş bir oyun değil. Öyle ki 2006 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana ikinci bir oyuna dair hiçbir gelişme olmadı.

İlginçtir ki aradan geçen 20 yıla rağmen oyuncuların ikinci oyuna dair umutları henüz son bulmuş değil. Rockstar'ın şimdilik bu proje üzerinde çalıştığına dair hiçbir ipucu ya da sızıntı yok ancak Refugium Games'in yakın zamanda piyasaya süreceği Agefield High: Rock the School isimli oyun, Bully'ye o kadar çok benziyor ki uzun bir süredir bekleyen oyunculara tam olarak istediğini verecek gibi görünüyor.

Agefield High: Rock the School Nasıl Bir Oynanış Sunacak?

Açık dünya oyunları arasında yer almaya hazırlanan Agefield High: Rock the School, oynanış fragmanından da göreceğiniz üzere sizi lise yıllarına geri götürecek. Oyun, 2000'lerin başında geçecek. Okulun bitmesine sadece üç ay kalan bu yapımda çok çeşitli mini oyunlar olacak. Tıpkı bir öğrenci gibi sınavlara katılabileceksiniz.

Sağ alt köşede bir mini harita olacak. Bunun hemen altında ise gün ve saati görebileceksiniz. Bisiklet sürüp partilere katılabileceksiniz. Ayrıca diğer karakterler ile etkileşime geçebileceksiniz. Bully'de olduğu gibi diğerleri ile kavga etmeniz de mümkün olacak. Hatta bir nesne alıp fırlatabileceksiniz.

Oyun özelleştirme açısından da size geniş bir seçenek yelpazesi sunacak. GTA oyunlarında olduğu gibi kıyafet veya bisiklet alabilecek, dövme yaptırabileceksiniz. Elbette ki bunlar bedava olmayacak. Oyunda para kazanmak için de çalışmanız gerekecek. Bunun için yapabileceğiniz pek çok yan göreviniz olacak ama ne kadar kazanç elde edeceğiniz şimdilik belli değil. Tabii, ana karakterinizin bir lise öğrencisi olduğunu göz önünde bulundurursak işlerden kazanılan miktarın düşük olması muhtemel.

Agefield High: Rock the School Ne Zaman Çıkacak?

Agefield High: Rock the School, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu da oyunun en erken Temmuz ayından itibaren oynanabileceği anlamına geliyor. Bu arada Refugium Games, oyunu Steam üzerinden yayınlayacak. Yani hâlihazırda bir Steam kullanıcısıysanız oyunu şimdi istek listesine ekleyebilir ve piyasaya sürüldüğünde ilk oynayanlardan biri olabilirsiniz.

Agefield High: Rock the School'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit işletim sistemi

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-7700K

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Bully benim en sevdiğim oyunlardan biri olduğu için Agefield High: Rock the School da doğrudan dikkatimi çekmeyi başardı. Rockstar Games'in 2006 yılında piyasaya sürülen oyununun yeni nesil hâli gibi tasarlanmış. Karakterler aşırı gerçekçi değil ama günümüze uygun. Gördüğüm kadarıyla zengin bir oynanış da sunacak. Yani bu yapımda sıkılmak oldukça zor olacak.