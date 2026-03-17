200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon Tanıtıldı! Güçlü İşlemcisi Var

OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu Find N6'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni model, bu tür cihazlarda büyük bir sorun olan ekran katlama izini ortadan kaldırmak için kullanılan özel bir teknoloji ile ön plana çıkıyor. Teknik özellik tarafında da oldukça etkileyici bir özellik yelpazesi sunan telefon, 200 MP kamera ile birlikte kullanıcıları karşılıyor.

OPPO Find N6'nın Tasarımı Neler Sunuyor?

OPPO, yeni katlanabilir telefonunda daha güçlü menteşe kullanıyor. Eskisinden daha geniş olan bu menteşe, katlama izi oluşmadan uzun süreli kullanım imkânı sağlıyor. 1 milyon katlamaya kadar dayanıklı olduğu belirtilen telefon, IP56 / IP58 / IP59 sertifikasına sahip. Bu da belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Neler?

Ana Ekran: 8.12 inç, 120Hz yenileme hızı, 2500 nit maksimum parlaklık

İkinci Ekran: 6.62 inç, 120Hz yenileme hızı, 3600 nit maksimum parlaklık

İşlemci: Snapdragon Elite 8 Gen 5

RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 seçenekleri

Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W kablolu ve 50W kablosuz

Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Arka Kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto kamera

Ön Kamera: Hem ana hem de ikinci ekran için 20 MP kamera

OPPO Find N6'nın İşlemcisi Güçlü mü?

OPPO'nun yeni telefonu Find N6, Snapdragon Elite 8 Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. Qualcomm'un 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcisi, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Cihaz, güçlü işlemcisi sayesinde en iyi grafikli mobil oyunları oynatmakta sorun yaşatmıyor.

Hatırlatmak gerekirse bir önceki modelde Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. İki tanesi 4.32 GHz, altı tanesi 3.53 GHz hızında çalışan çekirdekler dahil olmak üzere toplamda sekiz çekirden oluşan bu işlemci de oyunlar ve yüksek güç tüketen uygulamalar için sorunsuz deneyim sağlıyor.

OPPO Find N6 Kaç GB RAM ve Depolama Sunuyor?

Yeni katlanabilir telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. Cihazınızda eğer çok fazla yüksek kaliteli video ya da yüksek boyuta sahip oyun saklamayı planlıyorsanız büyük ihtimalle 256 GB'lık versiyonun yetersiz kalacaktır. Kullanıcılar, bunun yerine ihtiyacınıza göre 512 GB veya 1 TB'lık sürümlere yönelmek isteyebilir.

OPPO Find N6 Kaç mAh Batarya Kapasitesi Sunuyor?

Cihaz, 6.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Ayrıca 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Eğer gün içinde telefonunuzu çok fazla kullanma alışkanlığınız bulunuyorsa uzun bir süre boyunca şarj etme ihtiyacı duymayacaksınızdır. Öte yandan hızlı şarj teknoloji sayesinde telefonunuzun şarj olmasının tamamlanması için çok fazla beklemek zorunda kalmazsınız.

OPPO Find N6'nın Ekran Özellikleri Nasıl?

Telefonun ana ekranı, 8.12 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bu ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2500 nit maksimum parlaklık sağlıyor. İkinci ekran ise 6.62 inç ekran büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızının yanı sıra 3600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Her iki ekran da yüksek parlaklık değeri sayesinde güneş altında telefon kullanmayı bir sorun olmaktan çıkarıyor.

OPPO Find N6 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun hâlihazırda Find N5 dahil olmak üzere pek çok telefonu Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak serinin en yeni modeli Find N6'nın da Türkiye'de satışa sunulabileceğini söylemek mümkün. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

OPPO Find N6'nın Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Find N6'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan sürümü için 9.999 yuan (63 bin 594 TL), 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunan sürümü için 11.999 yuan (76 bin 315 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefonun Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatının vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte en az 130 bin TL'den başlaması muhtemel görünüyor. Elbette ki Türkiye'ye özel fiyatlandırma olabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

OPPO'nun yeni telefonunun çok geniş bir kullanıcı kitlesinin takdirini kazanacağını düşünüyorum. Öyle ki marka, bu modelde özellikle dayanıklılık tarafına çok yoğunlaşmış. Hem ekran katlama hem suya karşı dayanıklılık açısından beklentilerimi karşıladı. Elbette ki terazinin diğer tarafında güçlü işlemci gibi avantajlar da var. Tüm bunları göz önüne alarak Find N6'nın her yönüyle kusursuz bir amiral gemisi olduğunu söyleyebilirim.