200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Fotoğraf Makinelerine Taş Çıkaracak

OPPO Find X10 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OPPO Find X10'un kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon yüksek çözünürlüklü kamera ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

OPPO Find X10'un Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X10'da 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamear yer alacak. Bu periskop telefoto kamerada Samsung ISOCELL HP5 veya daha yeni bir sensörün yer alması bekleniyor. Akıllı telefonun diğer kameralarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

OPPO Find X9'un arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Find X9'un ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Yeni modelde de 32 megapiksel civarında bir çözünürlük görebiliriz. OPPO'nun yeni amiral gemisi Find X10 ayrıca 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilir.

Akıllı telefonda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Telefon ayrıca AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Telefonun işlemcisine dair herhangi bir bilgi mevcut değil. Önceki modelde Dimensity 9500 tercih edilmişti.

OPPO Find X10 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X10'un 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan OPPO Find X9, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.