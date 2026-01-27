OPPO'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

OPPO, Find X10 Pro isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Find X10 Pro'nun ekran özellikleri ortaya çıktı. Android 16 işletim sistemine sahip akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olacak. Akıllı telefon ayrıca MediaTek'in çok güçlü Dimensity işlemcisi ile birlikte gelecek.

OPPO Find X10 Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X10 Pro'nun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, LTPO ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. OPPO Find X9 Pro'da 6,78 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 450 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

Serinin yeni modelinde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Android 16 tabanlı ColorOs 16 ile birlikte gelmesi beklenen telefon ayrıca çok ince ve eşit çerçevelere sahip olacak. Bu, genel akıllı telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Telefon ayrıca BT.2020 renk gamı ile bilrikte gelecek. BT.2020, DCI-P3'e kıyasla daha fazla rengi kapsıyor. Yani ekran, daha fazla farklı tonu gösterebiliyor. Ekran ayrıca renkleri standartlara daha yakın ve gerçeğe daha uygun şekilde sunuyor. Bu da özellikle video oynatma, fotoğraf ve video düzenleme gibi işlemlerde önemli bir avantaj sağlıyor.

Find X10 Pro'nun 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9600 işlemcsiini kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olacağı iddia edildi. Find X9 Pro'da bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9500 işlemcisi bulunuyor.

OPPO Find X10 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X10 Pro'nun 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayan OPPO Find X9 Pro, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.