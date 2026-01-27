Performans Canavarı Telefon Ortaya Çıktı! 200 MP Kamerası Var

Android 16 işletim sistemine sahip OPPO Find X9s hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan Find X9s'in bu kez bir görüntüsü sızdırıldı. Görselde telefonda bir kılıf olduğu için tasarım net olarak görünmüyor ancak arka kamera tasarımına dair bilgi sahibi olunabiliyor.

OPPO Find X9s'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görsele göre akıllı telefonun arka yüzeyinde üç adet kamera bulunacak. Bunların iki tanesi dikey olarak konumlanacak. Akıllı telefonun arka yüzeyinde ayrıca LED flaş da yer alacak. Görselde telefonun açık yeşil renge sahip sürümü bulunuyor. Diğer renk seçeneklerinin neler olacağı henüz belli değil.

OPPO Find X9s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500+

MediaTek Dimensity 9500+ Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/IP69

IP68/IP69 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Güvenlik: 3D ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü

3D ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 200 MP

Ortaya çıkan bilgliere göre akıllı telefon gücünü Dimensity 9500+ işlemcisinden alacak. Serinin diğer modeli olan OPPO Find X9'da ise bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9500 mevcut.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Periskop telefoto kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabilecek. Telefon ayrıca 7.000 mah batarya kapasitesine sahip olacak.

OPPO Find X9s Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s'in 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Find X9s'in hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X8s, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.