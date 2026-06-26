OPPO 6500 mAh Bataryalı Telefon Tanıttı! 8 GB RAM'e Sahip

OPPO, Reno 16 FS'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 8 GB RAM'e sahip Android telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, pek çok mobil oyunu sorunsuz çalıştırabiliyor.

OPPO Reno 16 FS'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel

1080 x 2372 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.400 nit

1.400 nit İşlemci: Dimensity 7300 Energy

Dimensity 7300 Energy RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 512 GB'a kadar

512 GB'a kadar Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

OPPO Reno 16 FS'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip Reno 16 FS, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.400 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada OPPPO Reno 15 FS'de 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.400 nit parlaklık mevcut.

OPPO Reno 16 FS'nin İşlemcisi Nasıl?

Reno 16 FS gücünü Dimensity 7300 Energy işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 40 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 83 FPS, aksiyon türündeki Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 89 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemcinin Realme 15 Lite ve OPPO F29 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer aldığını belirtelim. Reno 15 FS'de ise Snapdragon 6 Gen 1 mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

OPPO Reno 16 FS'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamear ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu, özellikle manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor. Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor.

Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15 FS'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro akemar ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Bu arada makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor.

OPPO Reno 16 FS'nin Bataryası Kaç mAh?

OPPO'nun yeni telefonu 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Reno 16 FS ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15 FS'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

OPPO Reno 16 FS Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 FS'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim. Türkiye'de OPPO A6 Pro, Reno 15 ve Reno 15 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16 FS'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO Reno 16 FS'nin Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Reno 16 FS'nin 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 649 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 34 bin 512 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 69 bin TL civarında olabilir. OPPO Reno 16 FS'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16 FS'nin ekran özelliklerinden batarya kapasitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir telefon olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlaması. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.