OPPO Find X8 Ultra'nın Görüntüleri Paylaşıldı! Sıra Dışı Tasarıma Sahip

Geçtiğimiz günlerde ince tasarımıyla dikkat çeken katlanabilir telefon Find N5 ve özellikleriyle öne çıkan Watch X2 akıllı saati tanıtan OPPO, Find X8 Ultra modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni Ultra modeline dair görüntüler ortaya çıktı. Böylece telefonun nasıl görüneceği belli oldu.

OPPO Find X8 Ultra'nın Tasarımında Önemli Değişiklik

Find X8 Ultra modeli kanlı canlı görüntülendi. Paylaşılan görüntülere baktığımızda telefonun arka kamera tasarımında büyük bir değişikliğe imza atılacağını görüyoruz. Find X7 Ultra modelinde kameralar yatay T şeklinde dizilmişti. Eğer ortaya çıkan görüntüler gerçekse yeni modelde bambaşka bir kamera tasarımı tercih edilecek.

Görüntüler ayrıca telefonun ekran tasarımını da gözler önüne seriyor. Görsele göre yeni telefon düz ekrana sahip olacak. Find X7 Ultra modeldinde kavisli ekran yer almıştı.

OPPO Find X8 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde IMX 882 periskop kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Bu kamera 6x yakınlaştırma yapabilecek. Cihazda ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde IMX 882 ultra geniş açılı kamera yer alabilir. Ana kamerada 1 inç büyüklüğünde LYT 900 sensörü tercih edilebilir.

Cihazın düşük ışıkta dahi kaliteli fotoğraflar çekmesi bekleniyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak cihazda ultrasonik parmak izi okuyucusu bulunacak. IP68 veya IP69 sertifikasına sahip olacağı söylenen telefon böylece suya ve toza karşı dayanıklı olacak.