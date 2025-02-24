Şok, Çok Ucuza Redmi 14C, vivo Y28 ve 3D Yazıcı Satacak

Şok uygun fiyatlı Android telefon ve üç boyutlu yazıcı satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Şok marketlerde Redmi 14C, vivo Y28, Kokoni EC2 3D yazıcı ve daha birçok ürün satacak.

Şok'ta Satılacak Redmi 14C, vivo Y28 ve Kokoni 3D Yazıcının Fiyatları

Şok, 26 Şubat 2025 tarihinden itibaren Redmi 14C modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünü 8 bin 559 TL'ye satacak. Telefonun Türkiye geneli stok miktarı 100 adet ile sınırlı olacak. Bu telefon Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında 9 bin 599 TL fiyat etiketine sahip.

Şok'ta vivo Y28 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 99 TL fiyata satılacak. Metalik yeşil renk seçeneği için 45 adet, mercan turuncusu renk seçeneği için 40 adet stok sayısı belirlendi. Türkiye geneli stok miktarı toplamda 85 adet olacak. Bu telefon vivo'nun çevrim içi mağazasında 11 bin 999 TL fiyata sahip.

Küçük boyutu ve kullanım kolaylığıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Kokoni EC2 isimli üç boyutlu yazıcı 9 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılacak. NPO NP315Plus isimli projeksiyon cihazı için ise 2 bin 999 TL fiyat belirlendi. 3D yazıcının stok miktarı 20 adet, projeksiyon cihazının stok miktarı ise 500 adet ile sınırlı.

Satışa sunulan ürünler arasında 7 bin 199 TL fiyata sahip Fenoti 42” 106 Full HD Android LED TV, 16 bin 999 TL fiyatlı TCL 50" 4K Google LED TV ve 58 bin 999 TL fiyata sahip Samsung 65" 4K QLED TV de bulunuyor.

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Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.