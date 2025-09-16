OPPO'nun Aşırı Güçlü Telefonu AnTuTu Testine Girdi! 16 GB RAM'i Var

OPPO Find X9 Pro ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda renk seçenekleri ortaya çıkan Find X9 Pro, bu kez AnTuTu testinde görüntülendi. OPPO'nun yeni amiral gemisi telefonu testte yüksek performans sergileyerek önemli bir başarının altına imza attı.

OPPO Find X9 Pro AnTuTu'da Kaç Puan Aldı?

Uzun süredir merakla beklenen OPPO Find X9 Pro, AnTuTu v!1 testinde 4 milyon 45 bin 997 puana ulaştı. Bu yüksek puan, telefonun hem yüksek grafikli oyunları rahatça çalıştırabileceğini hem de yoğun kaynak gerektiren işlemleri sorunsuz şekilde yapabileceğini gösteriyor.

Find X9 Pro gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. MediaTek'in çok yakında tanıtacağı yonga seti, 4.21 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.50 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içerecek.

OPPO Find X9 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Find X9 Pro, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

En iyi kameraya sahip telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Find X9 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Daha önce sızdırılan bilgilere göre 7500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.Telefonda IP68/IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

OPPO Find X9 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X8 serisi, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı. Merakla beklenen OPPO Find X9 Pro'nun ise ekim ayında tantıılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.