OPPO'dan 7500 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl OPPO Find X8 serisi tanıtılmıştı. Bu tanıtımın ardından Find X9 serisi merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Find X9 Pro'nun bazı özellikleri belli oldu. Görünüşe göre yeni telefon hem kamera hem de batarya kapasitesiyle öne çıkacak.

OPPO Find X9 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 7500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Find X8 Pro'da 5910 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Find X9 Pro, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Telefon 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop kameraya sahip olacak. Find X8 Ultra ve Find X8 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde dört kamera tercih edilmişti.

Gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak telefonda IP68/IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Peki, OPPO'nun yeni telefonu Find X9 Pro ne zaman çıkacak?

OPPO Find X9 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun zamandır merakla beklenen OPPO Find X9 Pro'nun ekim ayında tantıılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.