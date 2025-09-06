OPPO'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefonlar Geliyor! Tarih Sızdırıldı

OPPO'nun merakla beklenen yeni amiral gemisi Find X9 serisinin tanıtım tarihi sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni telefonlar çok yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak. Güçlü işlemcisi ile öne çıkacak OPPO telefonlar, yüksek performans ve dev batarya kapasitesine sahip olacak.

OPPO Find X9 ve Find X9 Pro Tanıtım Tarihi

OPPO Find X9 serisi için 28 Ekim tarihinde global lansman düzenleneceği iddia edildi. Bu lansmanla birlikte yeni telefonlar, dünya genelinde satışa sunulacak. Telefonların global lansman öncesinde Çin'de tanıtılması da muhtemel. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi hâlinde telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketleri 28 Ekim'den önce belli olabilir.

OPPO Find X9'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Elde edilen bilgilere göre 6,59 inç büyüklüğündeki OPPO Find X9, LTPO OLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Ekran altına entegre edilen ultrasonik parmak izi sensörüyle gelecek olan telefon, güvenlik ve kullanım kolaylığı sunacak.

Telefon, gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. OPPO Find X8'de ise bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 dâhil toplam 8 adet çekirdekten oluşan Dimensity 9400 kullanılmıştı.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-808 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı Samsung JN9 periskop telefoto kamera olacak.

OPPO Find X9'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre göre 6,78 inç büyüklüğündeki OPPO Find X9, LTPO AMOLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekran altına entegre edilen ultrasonik parmak izi sensörüyle gelecek olan telefon, daha iyi güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlayacak.

Telefon, gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. En iyi kameraya sahip telefonlar arasında yerini alması beklenen X9 Pro'da 50 megapiksel çözünürlükte Sony LYT-828 ana kamera yer alacak. Bu sensörünboyutu 1/1.28 inç, odak uzaklığı 23 mm, diyafram değeri ise f/1.8 olacak.

50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-808 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı Samsung JN9 periskop telefoto kamera olacak. Çift 50 megapiksel periskop telefoto kamera yerine bir adet 200 megapiksel çözünürlükte periskop telefoto kamera bulunacak. Bu sensörün boyutu 1/1.56 inç, odak uzaklığı ise 70 mm olacak.

Android 16 tabanlı ColorOS ile gelecek olan telefonun ön tarafında 50 megapiksel çözünürlükte Samsung JN1 kamera bulunacak. 7025 mAh batarya kapasitesi ile gelecek cihaz, 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. P68/69 sertifikası sayesinde belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak olan telefonda çift stereo hoparlör de yer alacak.