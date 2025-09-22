16 GB RAM ve Dev Batarya: Find X9 Serisinin Tanıtım Tarihi Açıklandı

OPPO, Find X9 serisinin tanıtım tarihini açıkladı. Yapılan duyuruya göre Find X9 ve Find X9 Pro olarak isimlendirilen yeni telefonlar önümüzdeki ay içerisinde tanıtılacak. Bu telefonların 16 GB RAM, yüksek çözünürlüklü kamera ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkması bekleniyor.

OPPO Find X9 Serisinin Tanıtım Tarihi

OPPO tarafından yapılan duyuruya göre Find X9 serisi 16 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımal birlikte Find X9 Pro ve Find X9'un tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. OPPO Find X8 ve Find X8 Pro 2024 yılının ekim ayında, OPPO Find X8 Ultra ise 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OPPO'nun yeni telefonu gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. OPPO Find X8 ve Find X8 Pro'da bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşan Dimensity 9400 tercih edilmişti.

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip OPPO Find X9, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji, güvenliği ve kullanım kolaylığını artıracak.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN1 kamera yer alacak. 7.025 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

16 GB RAM'e sahip telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-808 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı Samsung JN9 periskop telefoto kamera bulunacak.

OPPO Find X9 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Find X9 Pro, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Dimensity 9500'ten alacak telefon 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

7500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Dev batarya, telefonun tek şarjla uzun süre boyunca kullanılabilmesine olanak tanıyacak. Telefonda IP68/IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

En iyi kameraya sahip telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Find X9 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.