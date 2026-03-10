OPPO'dan Dev Bataryalı Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarj ve Dahası

OPPO, Find X9s isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Merakla beklenen amiral gemisi, yeni bir sertifika aldı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca dev batarya ve yüksek şarj hzıı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öen çıkacak.

OPPO Find X9s'in NBTC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OPPO Find X9s, CPH2873 model numarası ile NBTC sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun Tayland'da telekomünikasyon standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. NBTC sertifikası ayrıca akıllı telefonun yakın zamanda tanıtılacağını gösteriyor.

OPPO Find X9s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya : 7.025 mAh

: 7.025 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ön kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP Sony LYT-700

50 MP Sony LYT-700 Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

OPPO Find X9s'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Akıllı telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Find X9s, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X8s'te 6,32 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

OPPO Find X9s'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni amiral gemisi, 7.025 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde Find X9s uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise cihazın kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Önceki modelde ise 5700 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut.

OPPO Find X9s'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Find X9s'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-700 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamear bulunacak. Find X8s'te de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

OPPO Find X9s Ne Zaman Tanıtılacak?

Akıllı telefonun 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı, 16 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hıız dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find X8s, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9s Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9s'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Find X9s'in de Türkiye'ye satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OPPO Find X9s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro şu anda 89 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. İki telefonun donanımı karşılaştırıldığında Find X9s'in Find X9 Pro'dan biraz daha uygun fiyata sahip olacağını söylemek mümkün. Buna göre yeni telefon 83 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence telefonların uzun pil ömrü sunması ve kısa sürede şarj olması oldukça önemli. Ortaya çıkan özelliklere baktığımda Find X9s'in dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacağını, 100W hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olacağını söyleyebilirim. Bu arada telefonun yüksek performans sunacağnı ve böylece mobil oyunları sorunsuz şekilde oynatabileceğini de belirteyim.