12 GB RAM'li Ucuz Telefon Performans Testinde! 144Hz Ekrana Sahip

Nisan ayında dev bataryalı ucuz telefon OPPO K13'ü duyuran OPPO, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. OPPO K13 Turbo isimli bütçe dostu telefon Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri de belli oldu.

OPPO K13 Turbo Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

PLM110 model numarasına sahip OPPO K13 Turbo tek çekirdek testinde 1.126 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.999 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre telefon gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

OPPO K13 Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip K13 Turbo, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda ekran altı parmak izi sensörü de yer alacak.

Bütçe dostu telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelecek telefonun ön kamerası ise 16 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefonda çift SIM (nano + nano) desteği de bulunacak.

OPPO K13 Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K13 Turbo 21 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Uygun fiyata dev batarya sunan OPPO K13x 5G, 27 Haziran'da tanıtılmıştı.