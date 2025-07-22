10 Bin TL'lik Oyun Telefonu Performans Testinde! Güçlü İşlemcisi Var

21 Temmuz tarihinde Çin'de tanıtılan OPPO K13 Turbo global pazara gelmeye hazırlanıyor. Oyun odaklı bütçe dostu telefonun global sürümü Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun hangi işlemciyle geleceği belli oldu.

OPPO K13 Turbo Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

CPH2761 model numarasına sahip olan OPPO K13 Turbo, tek çekirdek testinde 1.406 puan, çoklu çekirdek testinde 6.007 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre telefonda MediaTek Dimensity 8450 bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO K13 Turbo Pro'da Snapdragon 8s Gen 4 tercih edilmişti.

OPPO K13 Turbo Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip OPPO K13 Turbo, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 453 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 207 gram ağırlığındaki telefon 162,78 x 77,22 x 8,31 mm boyutlarında.

K13 Turbo'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

Gelişmiş soğutma sistemine sahip olan telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

OPPO K13 Turbo Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.799 yuan (10.143 TL)

1.799 yuan (10.143 TL) 16 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.999 yuan (11.270 TL)

1.999 yuan (11.270 TL) 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 2.299 yuan (12.962 TL)

OPPO K13 Turbo için 1799 yuan (250 dolar) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergili fiyatı 20 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.