Toplama Bilgisayarları Terleten Telefon: AnTuTu Skoru Hayrete Düşürdü

Şu sıralar Hindistan'da test aşamasında olan ve lansmanı 21 Temmuz'da Çin'de gerçekleştirilecek olan Oppo K13 Turbo Pro, amiral gemisi telefonlar arasındaki yerini altın gibi parlayarak kazanacak. Performans testlerinde akıllara durgunluk veren sonuçlara imza atan bu modelin en dikkat çeken özelliği "Super Cooling Kit" adı verilen hibrit soğutma sistemi oldu.

Soğutma sistemi sayesinde oyuncular, hiçbir zaman oyundan taviz vermiyor. Cihaz ne kadar ısınırsa ısınsın cihaz sabit kare hızı sunmayı başarıyor. Üstelik büyük bataryası ve güçlü işlemcisi de Oppo K13 Turbo Pro'yu hem oyuncular için, hem de günlük kullanımı yoğun olan kimseler için uygun bir cihaz haline getiriyor.

Oppo K13 Turbo Pro Hibrit Soğutma Sistemi

Mobil donanımda sessiz bir devrim olan hibrit soğutma sistemi, cihazın iç donanımında yer alan bir özellik değil, cihazın arka yüzüne manyetik olarak takılabilen bir kit. İşlevsel olduğu kadar estetik bir görünüme de sahip. Aynı anda hem sıvı hem de hava soğutma yapıyor. Üstelik şeffaf tasarımı sayesinde soğutma işlemi, gerçek zamanlı sıvı akışı formunda görüntüleniyor.

Yapılan performans testleri yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirildi. Soğutma kiti takılıyken anakart sıcaklığının direkt düştüğü ve performansı sabit tuttuğu görüldü. Normalde çok talepkar olan açık dünya oyunlarında 30°C ortam sıcaklığında sabit 53.5 FPS değeri elde edildi.

Oppo K13 Turbo Pro Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Genel anlamda oyunculara hitap eden; ancak güçlü kamerası, büyük pili ve depolama seçenekleriyle günlük kullanım için de cazip olan Oppo K13 Turbo Pro'nun teknik özellikleri şöyle:

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi

6.8 inç OLED LTPS panel + 1.5K çözünürlük 144Hz ekran tazeleme hızı

7000 mAh batarya 80W hızlı şarj desteği

16 GB RAM

512 GB depolama

50 MP ana kamera 2MP yardımcı lens 16 MP selfie kamerası



K13 Turbo Pro'nun fiyatı, 21 Temmuz'daki lansmandan sonra belli olacak. K13 Turbo Pro gibi 144Hz ekran yenileme hızı, 7000 mAh bataryalı ama çok daha ucuz bir telefon arıyorsanız Realme 15 5G serisini inceleyebilirsiniz.