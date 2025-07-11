OPPO'dan 144Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

Nisan ayında 7000 mAh bataryalı ucuz telefon OPPO K13'ü duyuran OPPO, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yüksek yenileme hızı ve yüksek RAM kapasitesiyle birlikte gelmesi beklenen OPPO K13 Turbo'nun tanıtım tarihi açıklandı.

OPPO K13 Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K13 Turbo 21 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Uygun fiyata dev batarya sunan OPPO K13x 5G, 27 Haziran'da tanıtılmıştı.

OPPO K13 Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip K13 Turbo, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda ekran altı parmak izi sensörü de yer alacak.

Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelecek telefonun ön kamerası ise 16 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefonda çift SIM (nano + nano) desteği de bulunacak.