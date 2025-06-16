OPPO'dan Dev Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Geçtiğimiz hafta büyük batarya kapasitesiyle öne çıkan A5i serisini tanıtan OPPO, çok yakında yeni bir telefon tanıtacak. Uygun fiyat etiketine sahip olması beklenen telefon devasa batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızıyla öne çıkacak.

OPPO K13x Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K13x 23 Haziran 2025 tarihinde tanıtılacak. OPPO K12x 2024 yılının temmuz ayında, OPPO K12s ise 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı. Peki, OPPO'nun yeni telefonu hangi özelliklere sahip olacak? Geçtiğimiz hafta yaşanan bir sızıntı ile birlikte merak edilen soru yanıtlanmıştı.

OPPO K13x'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun yalnızca 37 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj olabileceği belirtildi.

K13x'in ekranı 120Hz yenileme hızı ve 1000 nite kadar parlaklık sunacak. 128 GB depolama alanına sahip telefonda 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği olacak. 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel kamera yer alacak.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştşirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelecek K13x'te IP65 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

OPPO K13x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre OPPO K13x modeli 15.000 Hindistan Rupisi'nden (6.866 TL) daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacak. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan OPPO K12x modeli için 12.999 Hindistan Rupisi (5.950 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.