OPPO 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıttı! 6 GB RAM ve Dahası

OPPO, K14x 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. OPPO K14x 5G'de MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunuyor. Akıllı telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, 6 GB RAM seçeneği ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öen çıkıyor.

OPPO K14x 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.75 inç

6.75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1604 piksel

720 x 1604 piksel Ekran Parlaklığı: 1125 nit

1125 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 6300 (6nm)

MediaTek Dimensity 6300 (6nm) GPU: ARM Mali-G57 MC2

ARM Mali-G57 MC2 RAM: 4 GB / 6 GB LPDDR4X

4 GB / 6 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB UFS 2.2

128 GB UFS 2.2 Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Monokrom Kamera: 2 MP (f/2.4)

2 MP (f/2.4) Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

5 MP (f/2.2) Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Boyutlar: 166,6 x 78,5 x 8,61 mm

166,6 x 78,5 x 8,61 mm Ağırlık: 212 gram

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO K14x 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük, 1125 nit parlaklık, 256 PPI piksel yoğunluğu, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 166,6 x 78,5 x 8,61 mm boyutlarında olan akıllı telefon 212 gram ağırlığında.

Akıllı telefonda Dimensity 6300 işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO K13x ve OPPO A6v'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

K14x 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen akıllı telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği yer alıyor. Akıllı telefon 6500 mAh batarya kapasitesine sahip. 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefon, IP64 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

OPPO K14x 5G Fiyatı

OPPO K14x 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 14 bin 999 rupi (7 bin 222 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 16 bin 999 rupi (8 bin 185 TL) fiyat etiketi belirlendi. Serinin bir önceki modeli olan OPPO K13x Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla bu telefonun da Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.