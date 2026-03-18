OPPO'nun Ucuz Telefonu İçin Tarih Netleşti! 120 Hz Ekran, Devasa Batarya

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun merakla beklenen giriş-orta segment modeli K14’ün geçtiğimiz günlerde tanıtılması planlanıyordu. Şirket daha önce lansman için 9 Mart tarihini işaret etmişti ancak belirtilen günde herhangi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle kafada soru işaretleri yarattı. Bekleyiş sürerken OPPO’dan nihayet bir açıklama geldi. Böylelikle OPPO K14 modelinin yeni satış tarihi netleşti.

OPPO K14 Satış Tarihi Ne Zaman?

Şirket, bugün yaptığı açıklamayla OPPO K14'ün 20 Mart'ta satışa sunulacağını açıkladı. Bu doğrultuda mevzubahis akıllı telefon, yakında tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Görünüşe göre önümüzde sadece birkaç gün var. Peki bu mobil cihaz, kullanıcılara neler sunacak?

OPPO K14 Özellikleri Neler Olacak?

OPPO K14, 120 Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekranla gelecek ve bu panel 1.125 nit tepe parlaklık sunacak. Bu sayede ekranın akıcı ve parlak bir kullanım sağlaması bekleniyor. Elbette amiral gemisi modeller kadar gelişmiş olmasa da giriş-orta segment için yeterli bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

Cihazın kalbinde ise MediaTek Dimensity 6300 işlemci bulunacak. OPPO'nun bütçe dostu telefonlarında sıkça tercih ettiği bu yonga setine 8 GB RAM ile 256 GB depolama alanı eşlik edecek. Öte yandan akıllı telefonda 50 MP ana kamera da yer alacak.

Bununla birlikte 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 7.000 mAh kapasiteli bataryadan enerji alacak. Böylelikle OPPO K14, uygun fiyatlı olmasına rağmen uzun kullanım süresi sunacak ve kısa sürede şarj olabilecek.

OPPO K14 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Mevcut bilgilere göre Hindistan'da piyasaya sürülecek OPPO K14'ün fiyatı, 16 bin 999 Hindistan rupisi olacak. Bu, 184 dolara tekabül ediyor. Peki söz konusu model Türkiye'de satılacak mı?

OPPO K14 Türkiye'de Satılacak mı?

Akıllı telefonun Türkiye’de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. OPPO’nun K serisi cihazları genellikle Çin ve Hindistan pazarına özel kalıyor. Nitekim Eylül 2025’te tanıtılan OPPO K13x de ülkemizde piyasaya sürülmemişti. Peki düşük bir ihtimal olsa da K14, Türkiye'de satılırsa kaç para olur?

Modelin beklenen fiyatı 184 dolar olarak belirtiliyor. Bu tutar güncel döviz kuru ile yaklaşık 8 bin 130 TL ediyor. Türkiye’de akıllı telefonlara uygulanan yaklaşık yüzde 104 vergi oranını da hesaba katarsak fiyatı yaklaşık 16 bin 300 TL civarına çıkıyor. Bu bağlamda OPPO K14’ün Türkiye’deki beklenen fiyatı olarak 16 bin TL diyebiliriz. Tabii ihtimalin düşük olduğunu tekrardan hatırlatalım.

Editörün Yorumu

OPPO K14'ün giriş-orta segmentte oldukça dikkat çekeceğini düşünüyorum. Özellikle 7.000 mAh kapasiteli bataryası sayesinde fazla para harcamak istemeyen ancak uzun süreli kullanım sağlayacak bir telefon arayanlar için ideal bir seçenek olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OPPO K14'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.