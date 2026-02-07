OPPO'dan Ucuz Android Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

OPPO, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. OPPO K14 olarak isimlendirilen akıllı telefon bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon dev batarya, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO K14, Yeni Bir Sertifika Aldı

OPPO K14, CPH2869 model numarası ile birlikte Bluetooth SIG sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun Bluetooth standartlarına uygun olduğunu ve resmî olarak Bluetooth özelliklerini kullanabileceği anlamına geliyor. Bluetooth SIG sertifikası ayrıca akıllı telfeonun yakında tanıtılacağını gösteriyor.

OPPO K14'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OPPO K14'ün ekranı 6,6 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde yüksek çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Serinin bir önceki modeli olan OPPO K13'te 6,67 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hıız ve AMOLED ekran mevcut.

K13, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca telefonda 80W hızlı şarj desteği bulunuyor. Yeni modelde de en az 7000 mAh batarya kapasitesi ve 80W civarı bir şarj hızı görebiliriz. OPPO K14 ayrıca serinin bir önceki modeli gibi 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelebilir.

OPPO K14'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K13 için 17 bin 999 rupi (8 bin 660 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OPPO K14'ün ise 20 bin rupi (9 bin 622 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

OPPO K14 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K14'ün 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO K13 ise 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.