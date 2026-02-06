POCO'dan Bütçe Dostu Amiral Gemisi Geliyor! 12 GB RAM ve Dahası

POCO'nun yeni telefonu X8 Pro Max hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda POCO X8 Pro Max'in fiyatı ortaya çıktı. MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisine sahip olması beklenen akıllı telefon bütçe dostu olacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

POCO X8 Pro Max'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek POCO X8 Pro Max'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 529,90 euro (27.319 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 579,90 euro (29.898 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

POCO X7 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 24 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X8 Pro Max, X7 Pro'dan daha güçlü bir işlemci, daha yüksek batarya kapasitesi ve daha yüksek şarj hızı dahil olmak üzere pek çok bakımdan daha üstün özelliklerle gelecek.

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda X8 Pro Max'in Türkiye'de 35 bin TL'den daha yüksek bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması kaçınılmaz görünüyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Son fiyat, lansman ile birlikte belli olacak.

POCO X8 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 8.550 mAh

8.550 mAh Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Akıllı telefonda Dimensity 9500s işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.40 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO X7 Pro'da sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

POCO X8 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO'nun yeni bütçe dostu Android telefonu X8 Pro Max'in 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefon siyah, beyaz ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. Telefonun arka yüzeyinde iki adet kamera dikey olarak konumlanacak. Kameraların sağ tarafında ise LED flaş bulunacak.