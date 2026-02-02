Uygun Fiyatlı Android Telefon Yolda! 8 GB RAM'e Sahip

TECNO, Camon 50 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Camon 50'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon yüksek çözünürlüklü ekran ile bilrikte gelecek. Akıllı telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunacak.

TECNO Camon 50'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2364 piksel

1080 x 2364 piksel İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 RAM: 8 GB

8 GB İşlemci: MediaTek Helio G100 veya Helio G200

TECNO Camon 50 Google Play Console'da görüntülendi. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon, 1080x 2364 piksel çözünürlük sunacak. TECNO Camon 40'ta 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2436 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Telefonda gücünü Helio G100 veya Helio G200 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Helio G100, iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Helio G200'de ise iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alabilir. Camon 40'ta RAM tarafında 8 GB ve 12 GB, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor.

TECNO Camon 50 Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO'nun yeni akıllı telefon modeli Camon 50'nin 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan TECNO Camon 40, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.