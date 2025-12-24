Uygun Fiyatlı Oyun Telefonu Geliyor! OLED Ekrana Sahip

Oyun telefonları arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. OPPO K15 Turbo olarak isimlendirilen akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Android telefon, yüksek çözünürlüklü ekran, dev batarya ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO K15 Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Batarya: 7.000 mAh ile 8.000 mAh arası

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO K15 Turbo'nun ekranı 6,59 inç ekran büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. OPPO K13 Turbo'da 6,8 inç ekran büyüklüğü, AMOLED, 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 16 Tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OPPO K15 Turbo, 7.000 mAh ile 8.000 mAh arasında bir batarya kapasitesine sahip olacak. K13 Turbo'da ise 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut. Serinin yeni modeli K15 Turbo, 80W civarı hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

OPPO K15 Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K15 Turbo'nun 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Yani telefon nisan, mayıs veya hazıran ayında duyurulabilir. Aynı tarihte K15 Turbo Pro'nun da tanıtılamsı bekleniyor. Tanıtımla birlikte K15 Turbo serisinin tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli olacak. OPPO K13 Turbo serisi Temmuz 2025 tarihinde tanıtılmıştı.