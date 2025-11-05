24 GB RAM'li Oyun Telefonuna Sağlamlık Testi Yapıldı [Video]

Güçlü donanımı ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran RedMagic 11 Pro'ya sağlamlık testi yapıldı. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan oyun telefonunun dayanıklılık testinde sergilediği performans şaşırttı. Bu test sürecinde oyun telefonuna çizilme, bükme ve ısı gibi işlemler uygulandı.

RedMagic 11 Pro'ya Dayanıklılık Testi Yapıldı

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini alan RedMagic 11 Pro'nun ne kadar dayanıklı olduğu merak ediliyordu. JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, telefonun dayanıklılığını ölçmek için bazı testler yaptı. İlk olarak tornavida ile ekranı çizmeye çalışan YouTuber, bu işlemi ekranın yanı sıra telefonun kenarlarına ve arka kısmına da uyguladı.

YouTuber, daha sonra telefonun ekranına çakmak ile ısı testi yaptı. Telefon ısı testinde başarılı performans sergiledi. Bir süre boyunca ısıya maruz kalan ekranda biraz iz kaldı ancak telefon sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti. Bir sonraki adımda telefona bükülme testi yapıldı. Telefon bükülme testinde de başarılı oldu.

RedMagic 11 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 6,85 inç

: 6,85 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1216 x 2688 piksel

: 1216 x 2688 piksel Yenileme Hızı : 144 Hz

: 144 Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı : 960 Hz'e kadar

: 960 Hz'e kadar Maksimum Parlaklık : 2000 nit

: 2000 nit İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM Seçenekleri (LPDDR5T) : 12 GB, 16 GB, 24 GB

: 12 GB, 16 GB, 24 GB Depolama Seçenekleri (UFS 4.1 Pro) : 256 GB, 512 GB, 1 TB

: 256 GB, 512 GB, 1 TB İşletim Sistemi : Android 16 tabanlı RedMagic OS 11

: Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 Arka Kamera : 50 MP Ana (f/1.88), 50 MP Ultra Geniş Açılı (f/2.2)

: 50 MP Ana (f/1.88), 50 MP Ultra Geniş Açılı (f/2.2) Ön Kamera : 16 MP (Ekran Altı Entegre)

: 16 MP (Ekran Altı Entegre) Batarya Kapasitesi : 7500 mAh

: 7500 mAh Hızlı Şarj Desteği : 80W

: 80W Boyutlar : 163,82 x 76,54 x 8,9 mm

: 163,82 x 76,54 x 8,9 mm Ağırlık : 230 gram

: 230 gram Suya Dayanıklılık: IPX8 derecelendirmesi

Oyun telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. RedMagic 10S Pro'da Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

RedMagic 11 Pro'nun Global Fiyatı