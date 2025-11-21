OPPO'dan 8000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO'nun kısa bir süre önce ortaya çıkan telefonu K15 Turbo Pro'ya dair çok önemli bir gelişme yaşandı. Çok güçlü bir işlemciye sahip olacağı söylenen telefonun birçok özelliği sızdırıldı. Görünüşe bakılacak olursa telefon özellikle dev bataryası ve soğutma sistemi ile dikkatleri üzerine çekecek.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya kapasitesi: 8000 mAh civarı

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre OPPO K15 Turbo Pro, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. LTPS ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Ekrana dair daha çok fikir vermesi açısından K13 Turbo Pro'nun ise 6,8 inç ekran büyüklüğü, 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1600 nit maksimum parlaklık sunduğu belirtelim.

Normalde sadece amiral gemisi oyuncu telefonlarında yer alsa da K15 Turbo Pro'nun da su geçirmez ve tamamen yalıtımlı bir soğutma fanına sahip olacağı söyleniyor. Bu sayede telefon yüksek grafikli oyunlar oynarken ya da yoğun kaynak gerektiren uygulamaları kullanırken cihazınızın aşırı ısınmasının önüne geçilecek. Dolayısıyla bundan kaynaklı performans kaybı da olmayacak.

Sızıntı kaynağı, batarya kapasitesinin önemli ölçüde artacağını öne sürdü. Batarya kapasitesinin 7000 mAh civarından yaklaşık 8000 mAh seviyesine çıkacağı belirtildi. Bu dev batarya sayesinde telefonu çok uzun bir süre boyunca hiç şarj etmeden kullanmanız mümkün hâle gelecek. Telefonda genellikle fazla güç gerektiren işlemler gerçekleştiriyorsanız büyük faydasını göreceksiniz.

K15 Turbo Pro, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide iki adet 4.61 GHz hızında çalışan ana çekirdek ve altı adet 3.63 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Kamera ve benzeri ayrıntılar ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

OPPO K15 Turbo Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K15 Turbo serisinin Nisan 2026 tarihinde tanıtılacağı ileri sürüldü. Bu seri standart modelin yanı sıra K15 Turbo Pro'yu da içeriyor. Tanıtımla birlikte hem K15 Turbo'nun hem K15 Turbo Pro'nun bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Bu arada OPPO K13 Turbo serisinin Temmuz 2025'de tanıtıldığını belirtelim.