Oppo Artık Kendi Çiplerini Üretecek

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve etkileri hala sürmeye devam eden çip krizi, başta ABD'li markalar olmak üzere birçok firmayı kendi çiplerini üretmeye zorladı. Çip krizinin yanı sıra ABD ticaret yaptırımlarından da etkilenen Çinli geliştirici Oppo, amiral gemisi telefonları için kendi çiplerini üretecek.

Dünyanın en büyük mobil telefon çipi geliştiricilerinden olan Qualcomm ile yapılan anlaşma çerçevesinde yalnızca Oppo telefonlara özel çipler geliştirilecek. Bu atılımla birlikte firmanın hem fiyat hem de yazılım-donanım iletişimi konusunda elinin rahatlayacağı düşünülüyor.

Yeni Çipler OnePlus Telefonlara da Gelebilir

South China Morning Post'ta yer alan habere göre Zeku çip geliştirme tesisini kapatan Oppo, özel çiplerin üretiminde Qualcomm ile yoluna devam edecek. Hem MediaTek hem de Qualcomm işlemciye sahip telefonlar piyasaya süren Oppo'nun Apple ve Google'a benzer bir şekilde özel çip üretimine geçmesi bekleniyor.

Büyük markaların kendi özel çiplerini üretme yarışı, günden güne kızışmaya başladı. Apple'ın başlattığı bu trend, öncelikle Google ve daha sonrasında Galaxy S23 ile birlikte Samsung'a kadar yayıldı. Firmalar, özellikle amiral gemisi adı verilen tanıtım telefonlarında kendi özel çiplerini kullanarak donanım üzerindeki hakimiyetlerini artırmayı amaçlıyor.

Oppo'nun kardeş şirketi konumundaki OnePlus için de özel çiplerin geleceği düşünülüyor. Zira şimdiye kadar çıkan çoğu amiral gemisi telefon serisinde iki markanın telefonları çok benzer donanımları paylaşıyordu.