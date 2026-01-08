10.050 mAh Bataryalı Tabletin Global Fiyatı Açıklandı! 8 GB RAM'i Var

OPPO, geçtiğimiz aylarda Pad 5'i Çin'de satışa sunmuştu. Şirket, kısa süre önce Pad 5'in global sürümünü ön siparişe açtı. Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan cihaz, güçlü işlemci sayesinde yüksek perofrmans sunuyor. Tablet ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

OPPO Pad 5'in Global Fiyatı

Siyah ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan OPPO Pad 5'in 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 26 bin 999 rupi (12.924 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 32 bin 999 rupi (15.796 TL) fiyat etiketi belirlendi. Hindistan'da ön siparişe açılan tabletin diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil.

OPPO Pad 5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1980 x 2800 piksel

1980 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Piksel Yoğunluğu: 284 PPI

284 PPI İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra

MediaTek Dimensity 7300 Ultra RAM: 8 GB

8 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Batarya Kapasitesi: 10.050 mAh

10.050 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Ağırlık: 597 gram

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Pad 5, LCD ekran üzerinde 1980 x 2800 piksel çözünürlük, 284 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 597 gram ağırlığındaki tablette yüzde 88,5 ekran gövde oranı mevcut. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen global sürümde 8 GB RAM bulunuyor.

Tablette MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300 Ultra işlemcisi yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan OPPO Pad Air 5'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

OPPO Pad 5'in global sürümünde 10.050 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Tablet ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 597 gram ağırlığındaki tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön kamera da 8 megapiksel çözünürlüğünde.