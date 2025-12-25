12 GB RAM'li Çok Ucuz Tablet Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve Dahası

OPPO, uygun fiyatlı tablet modeli Pad Air 5'i tanıttı. Bununla beraber tabletin teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tablet, yüksek çözünürlüklü ekran, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

OPPO Pad Air 5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1980 x 2800 piksel

1980 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra

MediaTek Dimensity 7300 Ultra Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 10.050 mAh

10.050 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W RAM : 8 GB / 12 GB (LPDDR5X)

: 8 GB / 12 GB (LPDDR5X) Depolama: 128 GB / 256 GB (UFS 3.1)

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Pad Air 5, LCD ekran üzerinde 1980 x 2800 piksel çözünürlük, 900 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 266,01 x 192,77 x 6,83 mm boyutlarındaki tablet 597 gram ağırlığında. Tablette yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği de mevcut.

Tablet gücünü MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OPPO Pad 5'te sekiz çekirdekli Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16.0 ile birlikte gelen tablet, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Cihazda UFS 3.1 depolama teknolojisi mevcut. Klavye ve kalem desteği ile birlikte gelen tablet, 10.050 mAh batarya kapasitesine sahip.

Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. OPPO'nun bütçe dostu Android tableti 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, USB-C desteğine sahip olan tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğüdne kamera bulunuyor. Ön kamera da 8 megapiksel çözünürlüğünde.

OPPO Pad Air 5 Fiyatı