En Sevilen Telefonlar Açıklandı! Ekran Altı Kameralı Telefon Zirvede

AnTuTu tarafından paylaşılan liste ile beraber en sevilen telefonlar belli oldu. Nubia markasının ekran altı kameralı bir telefonu zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca OPPO, Huawei, Realme, OnePlus ve Honor dahil birçok markanın telefonları da bulunuyor. Sıralamaya iPhone'ların dahil edilmediğini belirtelim.

Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar, en iyi orta segment telefonlar, en güçlü tabletler ve en sevilen Apple ürünleri açıklanmıştı. Şimdi en sevilen akıllı telefon modelleri duyuruldu. Bu listenin, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranlarına dayandığını belirtelim.

Bu sıralama, kullanıcıların kendi cihazları hakkındaki öznel değerlendirmelerine dayanıyor ve cihazların performansı ile ilgili değil. Yüzde 99,99 kullanıcı memnuniyet oranına sahip olan Nubia Z80 Ultra zirvede yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan telefonda 7.200 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.

AnTuTu'ya Göre En Sevilen Telefonlar (Aralık 2025)

OPPO K13 Turbo 5G, yüzde 98,46 kullanıcı memnuniyeti oranı ile ikinci sırada konumlandı. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alan telefonda 8 GB, 12 GB ve 16 GB seçenekleri mevcut.

Huawei Mate 70 Pro+ da yüzde 96,46 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip. Gücünü Kirin 9020 işlemcisinden alan akıllı telefonda 16 GB RAM bulunuyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1316 x 2832 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj desteğine sahip.

Yüzde 98,42 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip olan Huawei Mate 70 Pro Premium Edition dördüncü sırada konumlandı. Gücünü Kirin 9020 işlemcisinden alan akıllı telefonda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Bu telefonu yüzde 96,98 kullanıcı memnuniyeti oranı ile Xiaomi 15S Pro takip etti. Altıncı sırada ise Honor 400 Pro yer aldı.