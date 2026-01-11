10.050 mAh Bataryalı Ucuz Tablet Global Pazara Geldi

OPPO, geçtiğimiz aylarda Pad 5'i Çin'de satışa sunmuştu. Bütçe dostu Android tablet kısa süre önce global pazara da geldi. OPPO Pad 5, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Tablet ayrıca hızlı şarj teknolojisi, yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO Pad 5'in Global Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Pad 5'in 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin 999 rupi (12 bin 895 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 32 bin 999 rupi (15 bin 761 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. OPPO'nun bütçe dostu Android tabletinde siyah ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut.

OPPO Pad 5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1980 x 2800 piksel

1980 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Piksel Yoğunluğu: 284 PPI

284 PPI Batarya Kapasitesi: 10.050 mAh

10.050 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W RAM: 8 GB

8 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra

MediaTek Dimensity 7300 Ultra Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Ağırlık: 597 gram

597 gram İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Tablette MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300 Ultra işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan OPPO Pad Air 5'te de aynı işlemci yer alıyor.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen tablette 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Pad 5, LCD ekran üzerinde 1980 x 2800 piksel çözünürlük, 284 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Tabletin global sürümünde 10.050 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. 597 gram ağırlığındaki cihaz ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön yüzeyde de 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.