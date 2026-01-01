Oppo, iPad Air Rakibi Tabletini Sessizce Duyurdu: İşte Özellikleri!

Son dönemde akıllı telefon pazarında olduğu kadar tablet sektöründe de iddialı hamlelere imza atan Oppo, gün geçtikçe ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak önümüzdeki günlerde duyuracağı yeni Oppo Pad 5 Matte Display Edition modelini sessiz sedasız bir şekilde resmi web mağazasında listeledi.

Özellikle ekran kalitesi ve göz konforuna önem veren kullanıcıları hedefleyen yeni cihaz, sunduğu teknik özelliklerle piyasadaki güçlü modellere rakip olmaya hazırlanıyor. Gelin yeni tabletin özellikleri ve tanıtım tarihine dair ortaya çıkan bilgilere yakından bakalım.

Oppo Pad 5 Matte Display Edition'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran 12,1 inç, 1980 x 2800 piksel çözünürlüklü, 120Hz yenileme hızlı, göz koruma sertifikalı LCD ekran

12,1 inç, 1980 x 2800 piksel çözünürlüklü, 120Hz yenileme hızlı, göz koruma sertifikalı LCD ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra

MediaTek Dimensity 7300 Ultra Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 10.050 mAh

10.050 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W RAM : 8 GB / 12 GB (LPDDR5X)

: 8 GB / 12 GB (LPDDR5X) Depolama: 128 GB / 256 GB (UFS 3.1)

128 GB / 256 GB (UFS 3.1) İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Kalem Desteği: Oppo Pencil 2R

Oppo Pencil 2R Renk Seçenekleri: Aurora Pembesi ve Yıldız Işığı Siyahı

Tabletin en büyük numarası isminden de anlaşılacağı üzere ekranında gizli. Cihaz, 12.1 inç büyüklüğünde ve 2.8K (2800 x 1980 piksel) çözünürlüğünde özel bir mat ekranla geliyor. TUV Rheinland sertifikalı bu panel, parlama ve yansımaları %97 oranında azaltırken zararlı mavi ışığı da %70 oranında engelliyor.

Bununla birlikte 7:5 en boy oranına sahip olan ekran, 120Hz adaptif yenileme hızı, 900 nit tepe parlaklık ve Dolby Vision teknolojisiyle hem akıcı hem de canlı bir görüntü vadediyor. Oppo Pencil 2R kalem desteğiyle gelen tablet sadece 10 dakikalık şarjla 12 saatlik kullanım ömrü sunabiliyor.

Kasanın altında ise kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak 10.050 mAh kapasiteli devasa bir batarya yer alıyor. 33W SUPERVOOC hızlı şarj destekli pil kullanıcılara 53 saat müzik dinleme, 15 saat video izleme veya 6 saatlik yoğun oyun deneyimi sunuyor.

Kutudan Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzüyle çıkan Oppo Pad 5 Matte Display Edition güçlü özelliklerinin yanı sıra kullanışlı yapay zeka özellikleriyle de dikkat çekiyor. Cihazda "Daire içine alıp not alma", "Yapay Zeka Kayıt Özeti" ve "Yapay Zeka Silgisi" gibi üretkenlik odaklı araçlar bulunuyor.

Oppo Pad 5 Matte Edition Ne Zaman Tanıtılacak?

İddialara göre Oppo yeni tabletini 6 Ocak tarihinde Oppo Reno 15 serisi için düzenleyeceği lansman etkinliğinde resmi olarak tanıtacak. Yeni cihaz Çin'de satışa sunulan Oppo Pad Air 5 modelinin yeniden markalanmış versiyonu olarak küresel pazarda piyasaya sürülecek.

