Oppo, iPad Air Rakibi Tabletini Sessizce Duyurdu: İşte Özellikleri!
Oppo, yeni tablet modeli Pad 5 Matte Edition'ı lansman etkinliği öncesinde sessizce duyurdu. Yaklaşan cihaz göz dostu ekranı ve devasa piliyle dikkat çekiyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oppo Pad 5 Matte Display Edition, lansman etkinliği öncesinde markanın online mağazasında listelendi.
- 12.1 inçlik mat ekrana sahip olan cihaz yansımaları %97 oranında azaltarak kağıt benzeri deneyim sunuyor.
- 10.050 mAh batarya ve yapay zeka araçlarıyla donatılan cihaz Oppo Pad Air 5'in yeniden markalanan versiyonu olarak satışa sunulacak.
Son dönemde akıllı telefon pazarında olduğu kadar tablet sektöründe de iddialı hamlelere imza atan Oppo, gün geçtikçe ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak önümüzdeki günlerde duyuracağı yeni Oppo Pad 5 Matte Display Edition modelini sessiz sedasız bir şekilde resmi web mağazasında listeledi.
Özellikle ekran kalitesi ve göz konforuna önem veren kullanıcıları hedefleyen yeni cihaz, sunduğu teknik özelliklerle piyasadaki güçlü modellere rakip olmaya hazırlanıyor. Gelin yeni tabletin özellikleri ve tanıtım tarihine dair ortaya çıkan bilgilere yakından bakalım.
Oppo Pad 5 Matte Display Edition'ın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran 12,1 inç, 1980 x 2800 piksel çözünürlüklü, 120Hz yenileme hızlı, göz koruma sertifikalı LCD ekran
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 10.050 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
- RAM: 8 GB / 12 GB (LPDDR5X)
- Depolama: 128 GB / 256 GB (UFS 3.1)
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16
- Kalem Desteği: Oppo Pencil 2R
- Renk Seçenekleri: Aurora Pembesi ve Yıldız Işığı Siyahı
Tabletin en büyük numarası isminden de anlaşılacağı üzere ekranında gizli. Cihaz, 12.1 inç büyüklüğünde ve 2.8K (2800 x 1980 piksel) çözünürlüğünde özel bir mat ekranla geliyor. TUV Rheinland sertifikalı bu panel, parlama ve yansımaları %97 oranında azaltırken zararlı mavi ışığı da %70 oranında engelliyor.
Bununla birlikte 7:5 en boy oranına sahip olan ekran, 120Hz adaptif yenileme hızı, 900 nit tepe parlaklık ve Dolby Vision teknolojisiyle hem akıcı hem de canlı bir görüntü vadediyor. Oppo Pencil 2R kalem desteğiyle gelen tablet sadece 10 dakikalık şarjla 12 saatlik kullanım ömrü sunabiliyor.
Kasanın altında ise kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak 10.050 mAh kapasiteli devasa bir batarya yer alıyor. 33W SUPERVOOC hızlı şarj destekli pil kullanıcılara 53 saat müzik dinleme, 15 saat video izleme veya 6 saatlik yoğun oyun deneyimi sunuyor.
Kutudan Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzüyle çıkan Oppo Pad 5 Matte Display Edition güçlü özelliklerinin yanı sıra kullanışlı yapay zeka özellikleriyle de dikkat çekiyor. Cihazda "Daire içine alıp not alma", "Yapay Zeka Kayıt Özeti" ve "Yapay Zeka Silgisi" gibi üretkenlik odaklı araçlar bulunuyor.
Oppo Pad 5 Matte Edition Ne Zaman Tanıtılacak?
İddialara göre Oppo yeni tabletini 6 Ocak tarihinde Oppo Reno 15 serisi için düzenleyeceği lansman etkinliğinde resmi olarak tanıtacak. Yeni cihaz Çin'de satışa sunulan Oppo Pad Air 5 modelinin yeniden markalanmış versiyonu olarak küresel pazarda piyasaya sürülecek.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.