OPPO 144Hz Ekranlı Tablet Tanıttı! 16 GB RAM'e Sahip
OPPO Pad 5'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Android 16 ile gelen tablette çok güçlü bir işlemci bulunuyor. İşte tablete dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO Pad 5 gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 9400+ işlemcisinden alıyor.
- Tablette 10.165 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği bulunuyor.
- Tablet için 2.599 yuan (15.316 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
OPPO, Pad 5 isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. OPPO'nun çok şık bir tasarıma sahip Android tableti yüksek yenileme hızı, çok güçlü bir işlemci, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
OPPO Pad 5 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 12,1 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 2120 x 3000 piksel
- Piksel Yoğunluğu: 304 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Dimensity 9400+
- RAM Seçenekleri: 8 GB, 12 GB, 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16
- Batarya Kapasitesi: 10.165 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
- Arka Kamera: 8 megapiksel
- Ön Kamera: 8 megapiksel
12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Pad 5, LCD ekran üzerinde 2120 x 3000 piksel çözünürlük, 304 PPI piksel yoğunluğu ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 266,93 x 193,35 x 5,99 mm boyutlarında ve 579 gram ağırlığında olan tablette Bluetooth 5.4 desteği ve USB Type-C portu bulunuyor.
Tablet gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OPPO Pad 4 Pro'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.
Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen tablet 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 10.165 mah mAh batarya kapasitesine sahip olan tablet 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Immortalis G925 GPU'ya sahip olan tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamear bulunuyor. Arka kamera, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde de 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Peki, OPPO'nun yeni tableti Pad 5'in fiyatı ne kadar?
OPPO Pad 5 Fiyatı
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 2.599 yuan (15.316 TL)
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 2799 yuan (16.495 TL)
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 3.099 yuan (18.262 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 3.599 yuan (21.209 TL)