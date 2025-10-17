OPPO 144Hz Ekranlı Tablet Tanıttı! 16 GB RAM'e Sahip

OPPO, Pad 5 isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. OPPO'nun çok şık bir tasarıma sahip Android tableti yüksek yenileme hızı, çok güçlü bir işlemci, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

OPPO Pad 5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 2120 x 3000 piksel

2120 x 3000 piksel Piksel Yoğunluğu: 304 PPI

304 PPI Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9400+

Dimensity 9400+ RAM Seçenekleri: 8 GB, 12 GB, 16 GB

8 GB, 12 GB, 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB

256 GB, 512 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Batarya Kapasitesi: 10.165 mAh

10.165 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Arka Kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Ön Kamera: 8 megapiksel

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Pad 5, LCD ekran üzerinde 2120 x 3000 piksel çözünürlük, 304 PPI piksel yoğunluğu ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 266,93 x 193,35 x 5,99 mm boyutlarında ve 579 gram ağırlığında olan tablette Bluetooth 5.4 desteği ve USB Type-C portu bulunuyor.

Tablet gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OPPO Pad 4 Pro'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen tablet 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 10.165 mah mAh batarya kapasitesine sahip olan tablet 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Immortalis G925 GPU'ya sahip olan tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamear bulunuyor. Arka kamera, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde de 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Peki, OPPO'nun yeni tableti Pad 5'in fiyatı ne kadar?

OPPO Pad 5 Fiyatı