10.050 mAh Bataryalı Android Tablet Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

OPPO'nun Pad 5 isimli yeni bir tableti ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OPPO Pad 5'in özellikleri açıklığa kavuştu. Paylaşılan bilgilere göre tablet, dev batarya kapasitesine sahip olacak. Bu sayede uzun pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO Pad 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 2.8K

2.8K Ekran Parlaklığı: 900 nit

900 nit RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB İşlemci: Dimensity 7300 Ultra

Dimensity 7300 Ultra Batarya: 10.050 mAh

10.050 mAh Hızlı Şarj: 33W

OPPO Pad 5'in ekranı 12,1 inç büyüklüğünde olacak. Tablet, LCD ekran üzerinde 2.8K çözünürlük ve 900 nit maksimum parlaklık sunacak. Tabletin ayrıca 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde tablet akıcı bir ekran deneyimi sağlayacak. Tablet ayrıca 8 GB RAM'e sahip olacak.

Depolama tarafında 128 GB depolama alanı seçeneği bulunacak. Tablette MediaTek'in Dimensity 7300 Ultra işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. GPU tarafında ise Mali-G615 MC2 bulunacak.

OPPO'nun merakla beklenen yeni tablet modelinde 10.050 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Pad 5 ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Kalem desteği ile birlikte gelecek tablette ayrıca yapay zekâ tabanlı not alma özelliği bulunacak.

OPPO Pad 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Pad 5'in 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Hindistan'da satışa çıkacak bu tablet, Çin'deki OPPO Pad 5 ile aynı cihaz değil. Aslında bu model, OPPO Pad Air 5'in yeniden markalanmış hâli olacak.