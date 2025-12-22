OPPO'dan Çok Ucuz Tablet Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

OPPO, bütçe dostu yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Pad Air 5 olarak isimlendirilen tabletin ekran özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre uygun fiyatlı Android tablet, yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Pad Air 5'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre OPPO Pad Air 5, 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bütçe dostu Android tablet, 2.8K çözünürlük, 900 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Tablette ayrıca düşük mavi ışık teknolojisi ve Dolby Vision desteği de bulunacak.

OPPO Pad Air 5'in Özellik Listesi

Ekran Boyutu: 12.1 inç

12.1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1980 x 2800 piksel

1980 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra

MediaTek Dimensity 7300 Ultra Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Batarya: 10.050mAh

10.050mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

Pad Air 5 gücünü MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OPPO Pad 5'te sekiz çekirdekli Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti.

OPPO Pad Air 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO'nun bütçe dostu tableti Pad Air 2 için 1.299 yuan (7.907 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. OPPO Pad Air 5'in ise 1.600 yuan (9.739 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü tabletin farklı fiyat ile piyasaya sürülebileceğini belirtelim.

OPPO Pad Air 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen OPPO Pad Air 5, 25 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Pad Air 2, 2023 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.