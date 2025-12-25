Xiaomi'den Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Şaşırttı

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Redmi A7 Pro olarak isimlendirilen akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Android telefonda dev batarya yer alacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca büyük ekran ile birlikte gelecek.

Redmi A7 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: Yaklaşık 7 inç

Yaklaşık 7 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 GPU: Mali-G57

Mali-G57 RAM: 4 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X Depolama: 64 GB ve 128 GB

64 GB ve 128 GB Batarya: 6.000 mAh kapasite

6.000 mAh kapasite Kablolu Şarj: 15W

15W İşletim Sistemi: Android 15 veya Android 15 Go Edition

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi A7 Pro'nun ekranı yaklaşık 7 inç büyüklüğünde olacak. Uygun fiyatlı akıllı telefon, IPS LCD ekran ile birlikte gelecek. Akıllı telefonun çözünürlüğü ve yenileme hızına dair herhangi bir bigli paylaşılmadı. Redmi A5'te 6,88 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Akıllı telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250, iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Redmi A5'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Mali-G57 GPU'ya sahip akıllı telefonda 4 GB LPDDR4X RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alacak. Telefona 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 15W kablolu şarj desteği ile birlikte gelecek.

Android 15 veya Android 15 Go Edition işletim sistemi ile kutudan çıkacak Redmi A7 Pro'nun arka yüzeyinde bir adet kamera bulunacak. Bu kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz belli değil. Redmi A5'te 32 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı lens bulunuyor. Redmi A5'in ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde.