12 GB RAM'li Bütçe Dostu Tablet Geliyor! 10.050 mAh Bataryası Var

Çok kısa bir sürenin ardından kullanıcıların karşısına çıkacak olan OPPO Pad Air 5'in renk seçenekleri belli oldu. Yeni tablet, her tarza uygun görünmesini sağlayan renk seçenekleri ile gelecek. Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olması beklenen cihaz, tasarımıyla da kullanıcıların ilgi odağı olacak gibi görünüyor.

OPPO Pad Air 5'in Renk Seçenekleri Neler Olacak?

OPPO Pad Air 5, yıldız tozu pembesi ve uzay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber gelecek. Cihaz, iki farklı ekran seçeneği sunacak. Bunlardan ilki standart ekran, diğeri ise Soft Light versiyonu olacak. İkinci sürüm, göz yorgunluğunu azaltacak. Ayrıca kâğıt üzerinde yazıyormuşsunuz gibi bir his verecek.

OPPO Pad Air 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 12.1 inç

12.1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1980 x 2800 piksel

1980 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra

MediaTek Dimensity 7300 Ultra RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 10.050 mAh

10.050 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

12.1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak OPPO Pad Air 5, 1980 x 2800 piksel ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü ise MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OPPO Pad 5'te Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti.

Cihazın arka ve ön tarafında birer 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera olacak. Tablet, 10.050 mAh batarya kapasitesi ile uzun bir kullanım süresi sunacak. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek olan Pad Air 5 ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

OPPO Pad Air 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Pad Air 2 için 1.299 yuan (7 bin 946 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. OPPO Pad Air 5'in 1.600 yuan (9 bin 787 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor ancak konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat etiketi ile piyasaya sürülebileceğini belirtelim.